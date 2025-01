Une erreur majeure dans les paroles du générique de The Big Bang Theory

Les paroles de la chanson thème de la série The Big Bang Theory comportent une erreur majeure qui pourrait vous surprendre.

Tl;dr La chanson thème de « The Big Bang Theory » a été écrite par le groupe Barenaked Ladies.

La chanson contient des erreurs scientifiques et historiques.

Les paroles suggèrent que les autotrophes salivent et que les néandertaliens ont développé des outils.

La chanson thème de « The Big Bang Theory » : une mélodie aux erreurs

Accrocheuse et rythmée, la chanson thème du sitcom « The Big Bang Theory », créé par Chuck Lorre et Bill Prady en 2007, est l’œuvre du groupe de rock canadien Barenaked Ladies. Cependant, un examen attentif des paroles révèle qu’elle n’est pas tout à fait exacte sur le plan scientifique.

Des autotrophes qui salivent et des néandertaliens inventeurs

La chanson débute par une description rapide de la formation de l’univers : « Notre univers tout entier était dans un état dense et chaud, puis, il y a près de 14 milliards d’années, l’expansion a commencé (attendez !) ». Les paroles poursuivent en affirmant : « La Terre a commencé à se refroidir, les autotrophes ont commencé à saliver. Les néandertaliens ont développé des outils. »

Or, les autotrophes, ces organismes capables de transformer des substances abiotiques (comme le carbone ou la lumière du soleil) en nutriments, ne peuvent saliver. Les plantes, les algues et les bactéries en sont des exemples. De plus, « les néandertaliens ont développé des outils » est une affirmation erronée. Les outils ont été développés bien avant l’apparition des néandertaliens, avec les premiers outils connus datant de 3,2 à 3,5 millions d’années, à l’époque du Pliocène.

Des erreurs dans l’ordre des événements historiques

La chanson continue en déclarant : « Nous avons construit un mur ! Nous avons construit les pyramides ! » Ce qui sous-entend que l’histoire s’est déroulée dans cet ordre, ce qui est inexact. En réalité, la construction des grandes pyramides de Gizeh a commencé vers 2600 av. J.-C., bien avant la construction du Grand Mur de Chine, qui a été progressivement érigé à partir du 7ᵉ siècle av. J.-C.

En somme, les Barenaked Ladies auraient dû effectuer davantage de recherches avant de se lancer dans la composition de cette chanson. Malgré tout, nous ne pouvons nier son succès et sa popularité auprès des fans de la série.