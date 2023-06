Une automatisation iOS pour passer automatiquement les vidéos plein écran en mode paysage

Pour configurer un verrouillage automatique du mode portrait, il suffit d'une (ou deux) automatisations dans iOS. C'est simple et extrêmement efficace. Explication.

Les vidéos à la verticale sont parfaites dans des apps comte TikTok ou Instagram, mais les contenus en plein écran doivent être regardés en mode paysage. Le problème est que votre iPhone n’est pas toujours configuré pour basculer en mode paysage. Par exemple, vous n’avez aucun intérêt à ce que votre écran bascule lorsque vous secouez un peu votre téléphone, alors vous verrouillez l’écran en mode portrait. Mais il est possible d’utiliser une automatisation pour basculer automatiquement le verrouillage portrait sur activé et désactivé pour profiter pleinement des vidéos en plein écran.

Configurer un verrouillage automatique du mode portrait

Pour démarrer, ouvrez l’app Raccourcis sur votre iPhone, puis allez dans l’onglet Automatisation et tapotez sur Créer une automatisation personnelle. Sur la page suivante, choisissez App. La page des déclencheurs s’affiche. Cochez “Est ouverte” et “Est fermée” et tapotez sur le bouton Choisir à côté de App. Vous pouvez maintenant parcourir la liste et sélectionnez les apps que vous utilisez pour regarder des vidéos. Une fois la sélection terminée, tapotez sur Terminé.

Appuyez sur le bouton Suivant dans le coin supérieur droit et tapotez sur “Ajouter une action”. Cherchez “Définir le verrou d’orientation” et tapotez dessus. Si vous avez tout bien fait, vous verrez “Basculer verrou d’orientation” à l’écran. Tapotez sur Suivant et sur la page qui apparaît, désactivez “Demander avant d’exécuter”, tapotez sur “Ne pas demander” sur la fenêtre, puis sur Terminé.

Il suffit d’une (ou deux) automatisations dans iOS

Et voilà ! Votre automatisation est prête. Lorsque vous ouvrez l’une des apps sélectionnées, iOS désactivera le verrouillage du mode portrait et vous pourrez basculer votre téléphone pour regarder des vidéos en plein écran. Lorsque vous quittez ces apps, votre iPhone remettra le verrouillage en place.

Pour que cela fonctionne bien, vous devriez garder le verrouillage en mode portrait activé. L’automatisation est configurée pour désactiver le verrouillage s’il est activé et vice-versa. Si cette limitation vous ennuie, vous pouvez en définir deux différentes. Dans l’une, le déclencheur sera “Est ouverte”, et dans l’autre “Est fermée”. Après avoir sélectionné les apps, vous pouvez tapoter sur le bouton “basculer” dans l’étape “Basculer le verrou de l’orientation” et passer sur Off dans la première automatisation et sur On dans la seconde. Ainsi, le verrouillage du mode portrait sera désactivé au moment une l’une des apps sélectionnées est ouverte et activé de nouveau lorsque vous fermez l’une des apps.