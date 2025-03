Une annonce prometteuse du producteur de A Quiet Place

Le producteur de A Quiet Place donne une information encourageante sur l'avancement du troisième film.

La saga A Quiet Place continue, malgré une longue attente. C’est ce qu’a confirmé Brad Fuller, producteur du film, lors d’une interview avec des journalistes de The Direct lors du festival SXSW. Il a révélé que le troisième volet de l’histoire de la famille Abbott est en cours de réalisation.

Brad Fuller a précisé que le réalisateur John Krasinski, extrêmement sollicité, a dû retarder le projet :

Day One n’est pas A Quiet Place 3, juste pour être clair. Pour A Quiet Place 3, nous commençons tout juste à le mettre en place. Vous savez, lorsque nous avons fait le premier, John Krasinski n’avait pas beaucoup de choses à faire. Il venait tout juste de quitter The Office et voulait être réalisateur. Maintenant, il est très demandé, et il est difficile de l’obtenir… Il est en train de réaliser un film maintenant, donc dès qu’il aura terminé, espérons qu’il se tournera vers A Quiet Place 3.