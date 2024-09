Une ancienne bêta de Half-Life a été découverte

Un vétéran de l'industrie vidéoludique a déterré une ancienne bêta de Half-Life, cachée dans un entrepôt depuis des années. Cette trouvaille inattendue apporte un nouvel éclairage sur l'évolution d'un classique du jeu vidéo.

Les amateurs de jeux vidéo ont été surpris par la récente découverte d’une ancienne bêta du célèbre jeu de tir à la première personne Half-Life. Cette version, datée d’octobre 1998, a été dénichée par l’ancien développeur de jeux Chad Jessup et contient du contenu qui n’a pas été inclus dans la version finale du jeu.

Oh! Oh! Something I've been talking about for years…

Half-Life 1 beta 2 CD.

10.20.1996@Frogsnatcher – lemme see if it avoided disc rot, but 🤞. pic.twitter.com/bckztgatMb

— Chad Jessup 🌻🍉 (@ubahs1337) September 19, 2024