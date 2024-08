White Sands : un nouveau projet de Valve relance les rumeurs sur Half-Life 3

Half-Life 3 pourrait enfin devenir réalité avec le mystérieux projet White Sands de Valve qui attise les spéculations et l'enthousiasme des joueurs.

Half-Life 3 est à nouveau sur toutes les lèvres suite à une fuite suggérant que Valve travaille officiellement sur le projet. Le nom de Gordon Freeman, l’illustre héros de la série, résonne à nouveau sur le web, alimentant les rumeurs d’un possible retour.

Selon une publication sur Reddit, l’actrice de doublage Natasha Chandel aurait mentionné sur son site web, actuellement inaccessible, sa participation à un projet nommé White Sands en cours de développement chez Valve. L’industrie spéculant que le studio travaille déjà sur un jeu de tir à la première personne nommé Deadlock, beaucoup suggèrent que ce mystérieux White Sands pourrait être une autre appellation pour le fameux Half-Life 3.

Le choix du nom White Sands, qui désigne un parc national et un site d’essais militaires au Nouveau-Mexique – où se trouve la base principale de Black Mesa dans l’univers Half-Life – pousse les fans à croire que White Sands pourrait être le nom de code de Half-Life 3.

Il est important de noter que Valve a récemment démontré un intérêt renouvelé pour le développement de jeux. Après Deadlock, le studio a sorti une nouvelle version de son célèbre jeu de tir, Counter-Strike 2, qui a été bien accueillie par la communauté. Certains pensent donc que le projet White Sands pourrait être une nouvelle étape dans le retour de Valve à la création de jeux, avec potentiellement Half-Life 3 ou bien un autre jeu dans la lignée de Half-Life: Alyx.

On en pense quoi ?

Malgré les spéculations, il est essentiel de garder à l’esprit que rien n’est encore confirmé. Cependant, si Half-Life 3 est bel et bien en développement, il devra surmonter près de deux décennies d’attente et d’anticipation. Valve a toujours insisté sur le fait que chaque nouveau jeu doit avoir une raison d’être. Espérons que le succès de Alyx et de Counter-Strike leur ait donné l’impulsion nécessaire pour raviver la flamme de la série Half-Life.