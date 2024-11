Une amélioration de l’écran dans le tout récent MacBook Pro M4 ?

Il se pourrait que le MacBook Pro M4 dissimule une amélioration de l'écran.

Tl;dr Le nouveau MacBook Pro M4 intègre discrètement la technologie Quantum Dot.

Cette technologie offre une meilleure performance de couleur et de mouvement.

Apple n’a pas annoncé officiellement ce changement technologique.

Le MacBook Pro M4 : une révolution silencieuse

Depuis sa sortie ce mois-ci, le nouveau MacBook Pro M4 s’est imposé comme l’un des meilleurs ordinateurs portables disponibles sur le marché. Au-delà des améliorations vantées par Apple, comme le processeur M4 et l’écran à nano-texture limitant les reflets, une autre amélioration majeure semble avoir été discrètement intégrée.

La technologie Quantum Dot fait son apparition

Selon l’analyste spécialisé Ross Young, cité par 9to5Mac, Apple aurait pour la première fois intégré des points quantiques (Quantum Dots) dans l’écran de l’ordinateur portable. À la place du film phosphore rouge KSF utilisé précédemment avec les panneaux miniLED, le passage à la technologie Quantum Dot est significatif. En effet, cela signifie que les nouveaux panneaux d’écran offrent une gamme de couleurs « aussi bonne ou meilleure » et une « meilleure performance de mouvement ».

Une performance accrue et discrète

Cette augmentation de la performance a été confirmée par les testeurs de mouvement d’affichage chez Blur Busters. Ils ont déclaré que le MacBook Pro M4 semble en effet « nettement plus rapide » que les trois générations précédentes de l’ère Apple Silicone.

Un changement technologique non annoncé : pourquoi ?

Alors pourquoi Apple a-t-elle décidé de passer à cette technologie maintenant ? Et pourquoi n’a-t-elle pas fait de cette amélioration un argument de vente majeur ? Une explication possible est que le film phosphore rouge KSF était non seulement plus efficace, mais aussi exempt de cadmium, un cancérigène pour l’homme.

Aujourd’hui, les écrans à points quantiques sont également sans cadmium, ce qui permet à Apple de faire la transition en toute sérénité. Cependant, le mystère demeure quant à la raison pour laquelle Apple n’a pas fait la promotion de ce changement. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : il se peut que cette évolution technologique ne soit pas universelle et ne concerne que certaines versions du MacBook Pro M4. Il est également possible qu’Apple ait jugé ces améliorations trop pointues pour être mises en avant dans sa communication.

Quoi qu’il en soit, ce passage aux points quantiques est un progrès positif et devrait être une agréable surprise pour les acheteurs de ce qui est considéré comme le meilleur MacBook pour les utilisateurs avancés.