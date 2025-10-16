Un visage inattendu incarnera un dieu clé dans la saison 3 de Percy Jackson

La série Percy Jackson s’apprête à surprendre ses fans pour sa troisième saison en recrutant un acteur inattendu dans le rôle d’une divinité majeure, promettant ainsi une nouvelle dynamique et des rebondissements dans l’univers déjà riche de la saga.

Tl;dr La saison 2 de Percy Jackson arrive sur Disney+ le 10 décembre 2025, entretenant l’excitation des fans.

Kate McKinnon jouera Aphrodite dans la saison 3, un choix audacieux mêlant comédie et figure mythique.

La série reste fidèle aux livres tout en explorant de nouveaux défis narratifs et les pouvoirs des dieux.

Une déesse inattendue pour une saison très attendue

Alors que l’attente monte parmi les fans de Percy Jackson, la production ne cesse d’alimenter la ferveur autour de la série. À peine le public digère-t-il la confirmation d’une saison 2 prévue pour la fin d’année sur Disney+, qu’une annonce majeure vient déjà bouleverser les pronostics pour la suite. Cette fois, c’est le visage – ou plutôt les visages – d’un personnage mythique qui crée la surprise : Aphrodite, déesse de l’amour et de la beauté, aura droit à une interprétation des plus singulières.

Un pari audacieux

Révélée par le magazine Variety, l’information a suscité une vive réaction : c’est bien Kate McKinnon, habituée des plateaux du SNL et récemment vue dans Barbie, qui prêtera ses traits à cette figure légendaire lors de la troisième saison. Un choix inattendu, certains diront culotté, tant le style comique de l’actrice tranche avec la vision traditionnelle de la déesse. Pourtant, il suffit de se rappeler les multiples facettes que Kate McKinnon a su révéler à l’écran pour imaginer l’intensité et la subtilité qu’elle pourra insuffler à ce rôle central.

Fidélité aux livres et nouveaux défis narratifs

Adaptant fidèlement l’œuvre originelle de Rick Riordan, la série continue de puiser dans les aspects les plus fascinants des romans. La description officielle d’Aphrodite évoque deux points clés : sa capacité à changer d’apparence selon le regard des autres – un détail majeur dans les livres – et les épreuves imposées à Percy pour mériter son aide. La production promet ainsi une exploration renouvelée du pouvoir et du poids des sentiments au sein de cette mythologie moderne.

À propos des prochaines intrigues, rappelons que la saison 3 s’inspirera du tome The Titan’s Curse, où Percy et ses alliés se lancent dans une quête effrénée pour retrouver la déesse Artémis. Mais avant cela, il faudra patienter jusqu’au 10 décembre 2025, date où la saison 2 sera mise en ligne sur Disney+.

L’attente avant la tempête

Reste donc à voir comment ce casting surprenant s’intégrera dans un univers déjà foisonnant. Les fans s’attendent non seulement à des scènes marquantes mais aussi à quelques détournements habiles du matériau original. Si tout se passe comme prévu, cette troisième saison pourrait bien réserver à son public quelques surprises mémorables…