Cette célèbre sitcom des années 80 avec Michael J. Fox a compliqué le tournage de Retour vers le futur

La célèbre série des années 1980 portée par Michael J. Fox a connu un immense succès, mais sa popularité a également engendré des difficultés lors du tournage de Retour vers le futur, compliquant la production du film culte.

Tl;dr Michael J. Fox juggled « Family Ties » et « Retour vers le futur ».

Certaines stars TV ont mené de front cinéma et séries.

Courteney Cox et Alison Brie, exemples marquants de cette double carrière.

Des plannings à rendre fou : Michael J. Fox, pionnier du double jeu

Difficile d’imaginer aujourd’hui la carrière de Michael J. Fox sans l’impact colossal de « Retour vers le futur ». Pourtant, le comédien aurait bien pu manquer ce rendez-vous décisif. À l’époque, il est la vedette du sitcom culte « Family Ties », où il campe le jeune républicain Alex Keaton – figure marquante des années 80 – enchaînant plus de vingt épisodes par saison, durant sept années consécutives. Un marathon télévisuel qui lui laissait peu de répit.

Un emploi du temps surhumain pour un film culte

La production du film a frôlé l’exploit logistique. Comme le confiait son producteur et scénariste Bob Gale, la journée de Fox commençait à 9 heures sur le plateau de « Family Ties » pour s’achever en pleine nuit sur celui d’Universal. « Michael travaillait sur ‘Family Ties’ jusqu’à 17 ou 18 heures, puis filait tourner avec nous jusqu’à une ou deux heures du matin… C’était éreintant. » Malgré tout, ce rythme harassant n’a pas empêché « Back to the Future » d’asseoir sa légende, ni à Fox d’enchaîner les suites, libéré du carcan télévisuel pour s’installer durablement dans le monde du cinéma.

L’équilibre délicat entre télévision et grand écran : des cas emblématiques

Mais la prouesse de Michael J. Fox n’est pas isolée. Quelques années plus tard, Courteney Cox, repérée dans « Family Ties » avant d’incarner la célèbre Monica Geller dans « Friends », réalise un tour de force similaire. Elle participe aux trois volets majeurs de la saga horrifique « Scream », tout en maintenant sa présence ininterrompue dans la sitcom phare des années 90. Certes, les tournages de « Scream » se calaient en intersaison, mais cette polyvalence fit d’elle la seule actrice de « Friends » au cœur simultané de deux phénomènes pop culturels.

Dans un autre registre, Alison Brie s’est retrouvée dès 2007 entre deux univers exigeants : personnage clé dans « Mad Men », puis rôle principal dès 2009 dans la comédie déjantée « Community ». Elle avouera même que l’arrivée soudaine de « Community » n’avait pas laissé le temps aux équipes de « Mad Men » d’anticiper : « C’est arrivé si vite qu’on n’a même pas pu prévenir vraiment ‘Mad Men’. Je crois que ça n’a pas très bien été pris. ». Heureusement, une entente a permis à Brie d’enchaîner les deux rôles… tout en apparaissant elle aussi dans un épisode marquant de la franchise « Scream », poursuivant ainsi cette tradition du grand écart entre télévision et cinéma.

Quand les acteurs jonglent (presque) sans filet

Ces parcours révèlent combien certains talents savent se jouer des contraintes temporelles et des attentes du public pour s’inscrire durablement dans l’histoire culturelle. Parmi les clés du succès :

Savoir composer avec des agendas surchargés ;

Bénéficier d’une flexibilité exceptionnelle des productions ;

Avoir l’énergie – voire l’obstination – nécessaires pour rester au sommet.

Qu’il s’agisse de Marty McFly ou d’un tueur masqué croisé entre deux plateaux TV, certaines carrières ne tiennent qu’à un fil… mais quel fil !