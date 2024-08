Un utilisateur de Crypto.com emprisonné pour un transfert accidentel de 6,8 millions de dollars

Après deux ans de procès, Jatinder Singh a été condamné à trois ans de prison suite à une affaire où Crypto.com lui a accidentellement envoyé plus de 6,5 millions de dollars.

Jatinder Singh, un Australien de 39 ans, vient d’être condamné à trois ans de prison pour avoir abusé des fonds envoyés par erreur sur son compte par Crypto.com, l’un des principaux échanges de cryptomonnaies au monde.

La méprise, survenue en mai 2021, a vu Singh devenir millionnaire du jour au lendemain lorsqu’il a reçu un dépôt de 6.8 millions de dollars au lieu des 100 dollars initialement prévus. L’erreur s’est produite lorsqu’il a tenté de déposer les 100 dollars sur son compte Crypto.com à partir d’un compte bancaire géré par sa compagne, Thevamanogari Manivel. Suite à une incohérence entre les noms de la banque et de l’échangeur, le dépôt a été rejeté. Cependant, une erreur de comptabilité inhérente à un employé local a entraîné « le dépôt de cette somme colossale sur son compte pendant le processus de remboursement ».

