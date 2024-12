Un Transformer de 52.000 pièces conçu par Michael Bay fait fondre l’ordinateur d’un artiste

Michael Bay, désireux d'avoir un Transformers plus grand et plus détaillé, a transformé l'un d'entre eux en une créature gigantesque, composée de 52.000 pièces. Ce projet d'une telle envergure a littéralement fait fondre l'ordinateur d'un artiste.

Un spectacle visuel sans précédent

Michael Bay, connu pour ses scènes spectaculaires, n’a pas déçu avec Transformers: Revenge of the Fallen. Rassoul Edji, un artiste des effets visuels, a révélé sur Twitter que Bay avait demandé une représentation plus grande et plus détaillée du vilain Devastator après une première présentation.

Devastator : un défi technique

En réponse à la requête de Bay, le personnage de Devastator a presque doublé en taille et en complexité. Les artistes de Industrial Light and Magic (ILM) ont décidé que le personnage « devrait être composé de plusieurs structures différentes, les deux bras, les deux jambes, le torse et la tête », selon les mots de Edji.

Le résultat était si complexe et lourd que les ordinateurs de l’époque ont du mal à le gérer. Edji a expliqué : « C’était tellement complexe et lourd que cela a fait fondre quelques ordinateurs des artistes chez ILM. »

Un géant parmi les géants

Malgré ces difficultés, le résultat a été époustouflant. Devastator mesurait 100 pieds de haut, était composé de 52.362 pièces individuelles et ses parties, une fois déployées, s’étendaient sur 14 miles. Une véritable prouesse technique et artistique.

Devastator a ensuite été dépassé en taille par le Driller Bot de Dark of the Moon, mais reste un des personnages les plus impressionnants de la franchise.

L’avenir de Transformers

Malgré la performance moyenne du préquel animé Transformers One au box-office, la partie live-action de la franchise continue d’évoluer de manière surprenante, avec un film crossover en préparation avec G.I. Joe.