Skibidi Toilet va être adapté en film et en série par Michael Bay

Créée par Alexey Gerasimov, produite à l'aide de Source Filmmaker et diffusée sur la chaîne YouTube DaFuq!?Boom!, Skibidi Toilet est une série virale où des toilettes anthropomorphes chantent et dansent sur le morceau "Skibidi" de Little Big.

Skibidi Toilet se prépare à devenir une franchise cinématographique

Le réalisateur américain Michael Bay, connu pour ses films d’action à grand spectacle, travaille actuellement sur un projet pour le moins surprenant. Il s’agit d’une série de films et de programmes télévisés basés sur Skibidi Toilet, une comédie virale qui a pris son essor sur la chaîne YouTube DaFuq!?Boom!. Cette dernière, créée par Alexey Gerasimov, met en scène des toilettes à tête humaine et des personnages aux têtes d’appareils électroniques.

Les premiers pas vers le grand et le petit écran

Selon le podcast Strictly Business de Variety, Michael Bay travaille en collaboration avec Adam Goodman, président de Paramount Pictures, pour développer ce projet pour le cinéma et la télévision. Adam Goodman a déclaré qu’ils sont en « négociations » mais que les discussions sont encore à « un stade très préliminaire« .

Des obstacles à surmonter

Cependant, transformer Skibidi Toilet en une série cohérente pour le cinéma ou la télévision risque de présenter des défis. D’une part, la série originale de DaFuq!?Boom! s’appuie sur des personnages qui ressemblent à ceux du jeu vidéo Half-Life 2, ce qui pourrait poser des problèmes de droits d’auteur. D’autre part, Skibidi Toilet est devenu populaire grâce à la culture des mèmes et du contenu court, donc créer une histoire longue pourrait être un grand pas pour la franchise.

Un risque calculé ?

Malgré ces défis, le choix de Michael Bay pour adapter Skibidi Toilet pourrait s’avérer judicieux. En effet, malgré un accueil critique mitigé pour certains de ses films, Michael Bay a souvent rencontré le succès au box-office. De plus, selon un graphique de Variety, la chaîne DaFuq!?Boom! a dépassé en visibilité des franchises majeures comme la NBA, Marvel et Star Wars au cours de l’année écoulée. Il se pourrait donc que le public de Skibidi Toilet soit prêt à se déplacer pour voir les futurs films et séries télévisées.