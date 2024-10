Un spin-off de Squid Game pourrait arriver sur Netflix avec David Fincher

Une série dérivée de Squid Game pourrait arriver sur Netflix avec la participation de David Fincher : voici ce que nous savons.

Tl;dr La rumeur annonce une version anglaise de « Squid Game ».

David Fincher serait aux commandes de ce nouveau projet.

Le scénariste britannique Dennis Kelly pourrait écrire le spin-off.

L’avenir de « Squid Game » : une adaptation anglophone ?

Nombreux sont les fans impatients de découvrir la saison 2 de « Squid Game » sur Netflix. Les dernières rumeurs en date devraient ravir ces derniers.

Selon un récent article de Deadline, Netflix envisage d’étendre l’univers de « Squid Game » de manière significative. Le média a révélé que la plateforme de streaming travaille actuellement sur une version anglophone de la célèbre série dramatique coréenne. Et ce n’est pas tout : le directeur acclamé David Fincher serait impliqué dans ce projet.

Les détails du futur de « Squid Game »

Les informations concernant ce nouveau spin-off de « Squid Game » sont encore rares. Netflix n’a pas souhaité commenter ces rumeurs. Cependant, nous avons appris que ce spin-off aurait pour cadre les États-Unis et que le scénariste britannique Dennis Kelly – à qui l’on doit la version britannique de « Utopia » – serait pressenti pour écrire le scénario de la nouvelle série.

L’insatiable appétit de Netflix pour « Squid Game »

Il semble que Netflix ait un grand intérêt pour « Squid Game », ce qui n’est guère surprenant. Après tout, la série est toujours classée comme l’émission la plus regardée sur Netflix. De plus, la plateforme a déjà profité du succès de l’émission originale en lançant un jeu dérivé, « Squid Game : The Challenge », qui a offert à de véritables participants la chance de remporter un incroyable prix de 4,56 millions de dollars.