Un set LEGO gourmand pour le meilleur film Willy Wonka arrive bientôt

Le film préféré des fans consacré à Willy Wonka va bientôt être célébré d’une manière gourmande et créative : un tout nouveau set LEGO, inspiré de l’univers chocolaté du chef-d’œuvre cinématographique, s’apprête à voir le jour.

LEGO s’inspire de l’univers de Willy Wonka

Avec une pointe de nostalgie et un brin de magie, LEGO revisite l’un des plus grands classiques du cinéma pour enfants. Les fans du film culte « Willy Wonka & la Chocolaterie » — adaptation du roman de Roald Dahl sortie en 1971 — pourront bientôt plonger dans l’usine fantastique de Willy Wonka, sans risquer les mésaventures tragiques des héros originaux.

L’imagination prend forme brique après brique

L’idée ne vient pas de nulle part : sur la plateforme LEGO Ideas, ce sont Roberto Ceruti et Jody Padulano qui ont proposé ce projet, mûri pendant plusieurs mois. Selon eux, c’est la « nostalgie et innocence de « Willy Wonka & la Chocolaterie » » qui a guidé leur création. Ils évoquent notamment les défis techniques rencontrés pour donner vie à certains éléments emblématiques, comme le pont ou l’arbre à bonbons. Une prouesse a également été réalisée avec une cascade motorisée – un détail qui saura séduire autant les collectionneurs que les rêveurs.

En détaillant le contenu du coffret, on retrouve :

Tous les personnages principaux sous forme de minifigurines : Willy Wonka, Charlie Bucket, Grand-père Joe, ainsi que les inoubliables enfants et deux Oompa Loompas.

Un clin d’œil apprécié : chaque enfant possède son propre Golden Ticket, et l’on note même qu’Augustus Gloop arbore une tête alternative couverte de chocolat.

L’expérience immersive d’une usine sucrée… sans danger !

Fidèle à l’ambiance foisonnante du film porté par Gene Wilder, le set recrée le parc gourmand et la rivière en chocolat. Le mythique bateau Wonkatania est, lui aussi, présent. Mieux encore : la cascade peut être actionnée grâce à un système astucieux intégré à la maquette.

Si certains regretteront l’absence des parents parmi les figurines, il faut reconnaître que le soin apporté au décor compense largement. Un passage secret mène même au bureau privé de Willy Wonka – un clin d’œil réservé aux observateurs attentifs.

La commercialisation mondiale est prévue pour le 18 septembre 2025 au tarif conseillé de 219,99 $. Le coffret sera disponible sur le site officiel LEGO Shop. Un prix conséquent certes, mais qui devrait combler les collectionneurs passionnés autant que ceux qui souhaitent revivre la féerie d’un chef-d’œuvre du septième art… sans jamais quitter leur salon.