Un reboot prometteur pour cette série fantastique culte, mais un obstacle demeure

Vers un retour inattendu de Xena ?

En cette période où les reboots télévisuels fleurissent, le phénomène ne cesse d’alimenter la curiosité des nostalgiques comme des nouveaux spectateurs. Après les résurrections réussies de séries telles que King of the Hill, Battlestar Galactica, ou encore Dexter, c’est désormais au tour d’une icône des années 1990, Xena, la guerrière, de faire parler d’elle alors que son trentième anniversaire approche.

Un héritage féministe et audacieux

Lancée en 1995, la série a marqué l’histoire du petit écran par sa capacité à imposer une héroïne forte et complexe, incarnée par Lucy Lawless. Durant six saisons, Xena et sa complice Gabrielle (Renee O’Connor) ont offert au public une galerie de thèmes rarement abordés à l’époque : l’émancipation féminine, la diversité et même la représentation LGBTQ+, notamment à travers la relation nuancée entre les deux personnages principaux. Cet héritage demeure aujourd’hui un jalon dans la pop culture, comme le souligne aussi Bruce Campbell, alias Autolycus : « Xena traitait avec justesse la loyauté, l’amitié et la complexité des relations humaines, tout en restant un divertissement d’action assumé. »

Nouvelles ambitions pour un univers renouvelé

À l’occasion de ce trentième anniversaire, le co-créateur de la série, Rob Tapert, a révélé à Entertainment Weekly être en pleine réflexion : « Nous essayons de lancer une nouvelle version de Xena. Mais il ne s’agira pas d’un simple retour avec Lucy et Renee ; on serait plus proche d’une relecture à la Star Trek. » Il précise cependant que le projet reste embryonnaire : le script pourrait voir le jour dans les prochains mois, mais aucune date ni lieu précis n’ont été communiqués. Tapert admet volontiers son hésitation initiale face aux reboots, soulignant qu’il pensait avoir déjà exploré toutes les histoires possibles lors des 134 épisodes originaux.

Avenir incertain, mais attentes persistantes

Pour le moment, rien n’est encore gravé dans le marbre. Un précédent projet mené par NBC avait avorté sans aboutir. Pourtant, dans cette vague actuelle de relectures nostalgiques – citons au passage les futurs retours annoncés tels que The Paper, spin-off de The Office, ou encore un reboot prévu pour Buffy the Vampire Slayer –, l’espoir demeure palpable chez les fans. Tous gardent en mémoire l’impact colossal laissé par Xena sur la fiction télévisuelle… Reste à savoir si ce nouvel élan saura séduire une génération avide de récits renouvelés.

Et pour ceux qui souhaiteraient redécouvrir l’aventure originelle : l’intégralité des six saisons est disponible sur Prime Video.