Un personnage culte de Buffy ne fera pas son retour dans le reboot

Le reboot de la série culte « Buffy contre les vampires » ne réunira pas l’ensemble de ses figures emblématiques. L’un des personnages les plus appréciés par les fans ne fera malheureusement pas partie de cette nouvelle aventure télévisuelle très attendue.

Tl;dr Charisma Carpenter absente du reboot Hulu de Buffy.

Sarah Michelle Gellar et une nouvelle Tueuse confirmées.

Aucune date de diffusion annoncée pour le moment.

Une nouvelle ère sans Cordelia Chase

Le retour de la série culte Buffy the Vampire Slayer suscite l’impatience des fans, mais il se fera sans l’une des figures emblématiques du casting original. Après plus de vingt ans d’absence, Hulu prépare une relecture moderne, portée par le retour de Sarah Michelle Gellar, accompagnée cette fois d’une nouvelle Tueuse interprétée par Ryan Kiera Armstrong. Si cette annonce a ravivé l’espoir chez certains inconditionnels d’un possible come-back de Charisma Carpenter dans la peau de Cordelia Chase, l’actrice a finalement mis fin aux rumeurs.

L’actrice clarifie sa position

Sur TikTok, la comédienne – désormais âgée de 55 ans – a choisi la transparence : « Je ne suis pas dans le reboot. Je ne fais pas partie du pilote. Je n’ai même pas eu connaissance d’un éventuel engagement de la série pour une suite complète. J’imagine que ce sera le cas. » Autrement dit, aucune négociation n’a eu lieu et son personnage, jadis populaire au lycée Sunnydale et pilier du « Scooby Gang », restera absent.

D’ailleurs, Charisma Carpenter s’est aussi exprimée sur les spéculations liées au nom de son podcast, The Bitch Is Back. Les plus attentifs y voyaient un clin d’œil caché annonçant son retour à l’écran. La principale intéressée balaie ces conjectures : « Cela n’a rien d’un message codé ni d’un “easter egg” façon Taylor Swift. »

Sous le sceau du secret : un casting renouvelé

Pourtant, il y a quelques semaines à peine, l’actrice confiait à IGN son souhait sincère de retrouver le rôle qui avait marqué sa carrière : « J’espérais vraiment que Cordelia fasse partie de cette nouvelle version. » Mais aucune conversation n’a été entamée avec les responsables du projet.

Dans cette nouvelle mouture réalisée par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, et écrite par Nora et Lilla Zuckerman, plusieurs noms émergent déjà : outre Gellar et Armstrong, citons notamment Faly Rakotohavana, Ava Jean ou encore Daniel Di Tomasso. Des seconds rôles récurrents ou invités seront également assurés par Merrin Dungey et Audrey Grace Marshall.

L’attente continue pour les fans

Aucune date officielle n’a encore filtré quant à la diffusion du pilote sur Hulu. Pour patienter – ou nourrir un brin de nostalgie – les sept saisons originales restent disponibles en streaming sur Hulu, Disney+ et Tubi. Ainsi va la vie des reboots : entre attentes fébriles et déceptions assumées.