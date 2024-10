Un problème majeur avec Sansa, Reine du Nord, dans la saison 8 de Game of Thrones, qu’une saison 9 aurait pu résoudre

Game of Thrones Saison 8 : le problème flagrant ignoré avec Sansa devenue Reine du Nord... qu'une Saison 9 pourrait résoudre.

La série à succès Game of Thrones a laissé un goût d’inachevé à ses fans. L’accession de Sansa Stark au trône du Nord, bien que satisfaisante, n’a pas résolu un problème majeur : l’indépendance du Nord.

Malgré les conflits politiques omniprésents tout au long de la série, la fin a été étonnamment paisible. Il est difficile d’imaginer que les autres dirigeants auraient accepté sans broncher l’indépendance du Nord. Bran aurait probablement dû faire face à une myriade de défis et de révoltes suite à l’accession de sa sœur au trône.

Les alliés de Winterfell auraient peut-être accepté cette indépendance, mais il en va autrement pour Dorne et les Îles de Fer. Ces deux régions ont une longue histoire de rébellion contre la couronne. Il est donc peu probable qu’elles aient accepté l’indépendance du Nord sans réclamer la leur.

Si une saison 9 de Game of Thrones devait voir le jour, elle pourrait être l’occasion de corriger ces incohérences. Cette hypothétique suite donnerait également à Bran la chance de prouver sa valeur en tant que roi et de gérer les conflits entre les différentes régions des Sept Royaumes.

On en pense quoi ?

La fin de Game of Thrones a laissé un arrière-goût d’inachevé. Une saison 9 pourrait être l’occasion de corriger les erreurs du passé et d’offrir aux fans la conclusion qu’ils méritent. Cependant, il faudra soigneusement naviguer entre les attentes des fans et le respect de l’œuvre originale.