Un piratage des comptes sociaux de 50 Cent permet de vendre un faux memecoin et détourner des millions de dollars

Le jeton GUNIT n'était pas authentique.

Tl;dr 50 Cent a été victime d’une arnaque crypto avec ses abonnés.

Des pirates ont utilisé son compte pour promouvoir le crypto $GUNIT.

Ils auraient gagné entre 3 et 300 millions de dollars en 30 minutes.

Il a démenti toute association avec cette crypto sur Instagram.

Une arnaque crypto affecte 50 Cent et ses abonnés

L’iconique artiste américain 50 Cent et ses millions d’adeptes des réseaux sociaux ont été la cible d’une arnaque crypto bien orchestrée. Le courant paiement de ce vendredi a vu un groupe de pirates informatiques tirer profit d’une faille dans la plateforme, empochant une somme d’argent conséquente avant que le système ne soit fermé.

Montant du butin : une question controversée

L’exactitude de la somme gagnée par les arnaqueurs fait débat, 50 Cent avait dans un premier temps avancé le chiffre de “300 millions de dollars en 30 minutes“, selon un rapport de Cointelegraph. Cependant, le post a été modifié plus tard pour indiquer le chiffre de 3 millions de dollars.

L’utilisation malveillante de comptes renommés

Les escrocs ont exploité le compte X et le site web de 50 Cent, Thisis50, afin de promouvoir la crypto-monnaie fictive dénommée $GUNIT. L’artiste a aussitôt démenti toute association avec cette dernière dans un post Instagram, contenant des captures d’écran des dégâts causés.

La riposte de l’artiste

“Mon compte Twitter et Thisis50.com ont été piratés, je n’ai aucune association avec cette crypto”, a écrit 50 Cent sur Instagram. Il a ajouté que Twitter avait travaillé rapidement pour sécuriser son compte. À l’heure actuelle, le compte X et le site Thisis50.com semblent toujours non disponibles.

Cet incident met en lumière la nécessaire vigilance face aux célébrités faisant l’éloge de cryptomonnaies. Restez en sécurité et soyez toujours méfiants.