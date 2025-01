Un personnage clé des préquels Star Wars pourrait revenir dans la saison 2 d’Ahsoka

Selon les rumeurs, un personnage principal des préquelles de Star Wars pourrait faire son grand retour dans la deuxième saison d'Ahsoka.

Tl;dr Natalie Portman pourrait reprendre son rôle de Padmé dans la série Ahsoka.

La deuxième saison pourrait continuer à explorer le « Monde entre les mondes ».

La date de sortie de la saison 2 d’Ahsoka n’est pas encore officielle.

Un retour possible de Natalie Portman dans la série Ahsoka

Les rumeurs circulent autour de la deuxième saison de la série Ahsoka, inspirée de l’univers de Star Wars. Après le retour d’Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker lors de la première saison, un autre personnage emblématique de la trilogie pourrait faire son grand retour. Selon Kristian Harloff, Natalie Portman pourrait reprendre son rôle de Padmé Amidala.

Exploration du « Monde entre les mondes »

Harloff suggère que le retour de Portman pourrait préparer le terrain pour une exploration plus approfondie du « Monde entre les mondes ». Il s’agit d’un plan mystique dans la Force qui connecte tous les temps et espaces. Une telle démarche serait cohérente avec les rumeurs précédentes selon lesquelles Ewan McGregor et Ariana Greenblatt reprendraient leurs rôles respectifs d’Obi-Wan Kenobi et d’Ahsoka jeune.

Un retour très attendu par les fans

Natalie Portman a interprété Padmé Amidala dans les trois volets de la trilogie préquelle de Star Wars, mais n’a pas repris le rôle depuis Star Wars : Episode III – La Revanche des Sith en 2005. Bien qu’absente de la galaxie lointaine depuis deux décennies, l’actrice a déclaré qu’elle serait ouverte à un retour si l’opportunité se présentait.

La date de sortie de la saison 2 d’Ahsoka n’est pas encore officielle. Cependant, il semblerait que le tournage devrait commencer en avril. Récemment, l’acteur de Game of Thrones, Rory McCann, a rejoint la distribution ; il va jouer Baylan Skoll, remplaçant feu Ray Stevenson.

Si cette rumeur se confirme, il sera intéressant de voir comment Padmé s’intégrera dans la saison 2 d’Ahsoka.