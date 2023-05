Star Wars : Natalie Portman ne dit pas non à un retour

Padmé Amidala pourrait de nouveau être incarnée par la comédienne israélo-américaine Natalie Portman.

Depuis la mort de Padmé Amidala dans La Revanche des Sith, le troisième film de la saga Star Wars, Natalie Portman n’est plus apparue dans la licence créée par George Lucas malgré certaines références dans les nouveaux films et les séries télévisées pour la plateforme de streaming Disney+. Si rien n’indique que le personnage pourrait être au coeur d’un spin-off d’ici les prochaines années, l’actrice se dit prête à revenir :

Je n’ai aucune information à ce sujet. Personne ne m’a jamais demandé de revenir. Mais je suis ouverte à la discussion.

Natalie Portman a d’ailleurs fait savoir dans l’émission “Actually Me” de GQ que Taika Waititi voulait lui proposer un rôle dans son film Star Wars afin d’interpréter un rôle original et inédit, mais le réalisateur avait totalement oublié qu’elle jouait un rôle prépondérant dans la prélogie :

C’est vrai, il m’a demandé si je voulais jouer dans un film Star Wars. Je pensais qu’il me chambrait vu qu’il fait des blagues tout le temps… puis il a dit au cours d’une interview qu’il s’était senti bête à ce propos.

Natalie Portman dans Star Wars en Padmé Amidala

Padmé Naberrie est née en 46 av. BY sur Naboo et morte en 19 av. BY sur Polis Massa. Elle est élue reine de Naboo en 33 av. BY sous le nom de Amidala et effectue deux mandats de quatre ans à ce poste. Nommée par la reine Jamillia, elle devient sénatrice de Naboo au Sénat galactique en 24 av. BY après son deuxième mandat. Amoureuse du chevalier Jedi Anakin Skywalker, elle l’épouse en secret et donne naissance aux jumeaux Luke Skywalker et Leia Organa avant de mourir, ayant perdu l’amour de sa vie au moment où ce dernier bascule du côté obscur de la Force et devient Dark Vador, en gardant l’espoir qu’il y ait encore du bon en lui.