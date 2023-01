Un patch à ultra-sons pour une imagerie cardiaque en temps réel

Un simple patch portable pour une imagerie cardiaque continue et en temps réel ? C'est ce sur quoi travaille une équipe spécialiste des ultrasons.

Les ultrasons peuvent fournir des images détaillées de votre cœur, mais la taille imposante des appareils les rendent inutilisables pour un suivi continu – et plus encore en dehors de l’hôpital -. Cette technologie pourrait cependant être bien plus portable dans un futur relativement proche. Des chercheurs ont en effet développé un patch à ultrasons offrant une imagerie cardiaque en temps réel, même lorsque vous êtes en mouvement. Le système utilise le deep learning pour calculer automatiquement le volume ventriculaire et générer des statistiques de performances. Vous connaîtriez ainsi par exemple votre débit cardiaque à n’importe quel moment.

L’appareil utilise des transducteurs piézoélectriques pour réaliser cette imagerie des tissus profonds. Des électrodes en métal liquide étirable, quant à elles, permettent d’assurer que l’accessoire reste au plus proche de votre peau, tout en restant très compact. Les tentatives précédentes pour de l’ultrason portable utilisaient de très minces films métalliques qui limitent la complexité du design général.

Cette technologie est cependant très loin d’être commercialisée. Les scientifiques veulent encore miniaturiser leur système, système qui, à l’heure actuelle, doit être relié à une unité de traitement externe via un câble flexible. L’équipe espère aussi pouvoir améliorer la résolution spatiale via de meilleurs algorithmes et utiliser un jeu de données d’entraînement pour l’intelligence artificielle pour mieux refléter la population mondiale.

Un tel système a déjà de très évidents avantages. Les créateurs sont convaincus que cela pourrait offrir des données continues pour les patients souffrant de problème cardiaque ou dans un état critique, y compris en consultation externe. Les scanners à ultrasons à distance ont déjà été imaginés auparavant, mais il fallait passer par des appareils pour le moins encombrants. Cette technologie pourrait aussi être utile aux athlètes qui espèrent renforcer leur cœur et optimiser leurs capacités.

Et ce concept n’est pas limité à ce seul organe. Les chercheurs expliquent que leur système d’ultrasons portable pourrait être généralisé pour une utilisation sur la colonne vertébrale, le foie et les veines. La technologie pourrait alors offrir une liberté de mouvement à de nombreux patients et athlètes qui, autrement, devraient se rendre dans des établissements spécialisés pour leurs tests.