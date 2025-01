Un nouveau film en live-action annoncé pour JoJo’s Bizarre Adventure

La célèbre série "JoJo’s Bizarre Adventure" fait sensation en annonçant la sortie prochaine d'un tout nouveau film en live-action, promettant de captiver une fois de plus ses fans à travers le monde.

JoJo’s Bizarre Adventure revient sur grand écran

Après la fin de la série animée JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean produite par David Productions, les fans attendent avec impatience le retour de leur série animée préférée axée sur les Stands. Si la série télévisée suit la voie de son matériel source, le prochain arc serait Steel Ball Run, largement considéré comme l’un des meilleurs scénarios de JoJo. Bien que rien n’ait été révélé concernant l’anime, l’actualité est différente pour le cinéma live-action. Un nouveau film live-action de JoJo’s Bizarre Adventure a été annoncé et devrait débarquer sur nos écrans bien plus tôt que prévu.

Kishibe Rohan, un personnage incontournable

Il serait impossible de ne pas mentionner Kishibe Rohan, l’un des personnages les plus importants de JoJo’s Bizarre Adventure qui n’est pas un Joestar. Ce mangaka fictif a fait ses débuts dans Diamond Is Unbreakable, apparaissant d’abord comme un adversaire de Josuke avant de devenir un allié précieux. Grâce à l’affection du créateur de JoJo, Hirohiko Araki, pour ce personnage, Rohan a reçu sa propre série dérivée qui a publié plusieurs chapitres au fil du temps. Non content d’avoir eu sa propre adaptation animée avec Thus Spoke Kishibe Rohan, le personnage a également eu droit à sa propre série télévisée live-action et à un film. Rohan revient maintenant sur grand écran avec une histoire aussi effrayante qu’intrigante.

Une nouvelle aventure pour Kishibe Rohan

Malgré l’absence récente de nouveaux épisodes de la série télévisée Rohan, le casting continue grâce aux films. Dans « Confessional », Rohan se rend à Venise et se retrouve à entendre l’étrange confession d’un homme tourmenté par une présence surnaturelle. Ironiquement, cette histoire ne donne pas beaucoup à faire à Kishibe, il sera donc intéressant de voir comment ce récit effrayant sera tissé dans un film. Si vous n’avez jamais vu cette histoire, vous pouvez la découvrir dès maintenant sur Netflix.

Des surprises dans les nouvelles aventures des Joestars

De manière surprenante, Hirohiko Araki n’était pas satisfait de simplement donner à Rohan sa propre série dérivée. Dans le dernier arc du manga, The JOJOLands, les nouveaux Joestars, Jodio et Dragona, rencontrent en effet Kishibe Rohan dans leur quête pour résoudre leurs problèmes financiers. Le retour de Rohan dans la franchise a surpris de nombreux fans, non seulement par le retour de ce vieux personnage dans la série principale, mais aussi par l’idée que la « nouvelle réalité » de la série est désormais remise en question. La fin de Stone Ocean a préparé le terrain pour un nouvel univers dans la franchise animée et le retour de Rohan pousse les fans à se demander ce qui a changé et ce qui est resté le même.