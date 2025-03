Un lien entre Ça de Stephen King et un classique de Disney ?

Une théorie étrange formulée par des fans de Pennywise établit un lien inattendu entre le célèbre roman "Ça" de Stephen King et un grand classique de Disney.

Quand l’horreur rencontre la fantaisie : une théorie de fans audacieuse

Il existe une théorie de fans surprenante mais fascinante qui relie deux personnages emblématiques du cinéma : le terrifiant clown Pennywise de « Ça » de Stephen King et la bien-aimée Mary Poppins de Disney. Cette théorie suggère que ces deux personnages sont en réalité des êtres surnaturels qui se nourrissent d’émotions. Cependant, alors que Pennywise se délecte de la peur, Mary Poppins se nourrit de joie.

Des êtres surnaturels nourris par les émotions

Selon cette théorie, Pennywise et Mary Poppins sont des créatures magiques qui tirent leur énergie des émotions des enfants. Pennywise terrifie les enfants de Derry, Maine, tous les 27 ans pour se nourrir de leur peur, tandis que Mary Poppins interagit avec les enfants Banks à Londres, leur apportant de la joie et du bonheur. Notons que ces deux êtres surnaturels semblent préférer les émotions des enfants, qui sont plus fortes que celles des adultes.

Outre leur source d’alimentation, Pennywise et Mary Poppins partagent également d’autres similitudes. Ils manipulent la réalité en s’appuyant sur l’imagination des enfants, ont le pouvoir de voler et sont en apparence immortels. De plus, ils sont tous deux associés à des objets qui leur permettent de flotter : un parapluie pour Mary Poppins et un ballon rouge pour Pennywise.

Connexion étrange : le cas des deux Georgie

Une autre coïncidence troublante est que lors de leur retour après une absence de plusieurs décennies, Pennywise et Mary Poppins attirent tous deux un enfant du nom de Georgie à l’aide de jouets en papier. Cependant, les deux Georgie connaissent des destins très différents. Georgie Banks vit une expérience magique avec sa nouvelle nounou, tandis que Georgie Denbrough est tragiquement tué par Pennywise.

La musique et la danse : un plaisir partagé

On note aussi que Mary Poppins et Pennywise partagent une passion pour la musique et la danse. Mary Poppins enchante les enfants avec ses chansons et ses danses pleines de gaieté et de magie, tandis que Pennywise, bien qu’il ne nous gratifie pas de numéros musicaux, semble apprécier la danse d’une manière plutôt inquiétante.

En dépit des nombreuses similitudes, il est important de noter que Mary Poppins et Pennywise ont des approches radicalement différentes dans leurs interactions avec les enfants. Tandis que Mary Poppins apporte joie et bonheur, Pennywise incarne la terreur et l’horreur. Cette théorie de fans, bien que divertissante, reste donc à prendre avec des pincettes.