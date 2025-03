Un lien comique entre le MCU et ce film de science-fiction avec Ryan Reynolds ?

Découvrez la connexion hilarante entre ce film de science-fiction avec Ryan Reynolds et l'univers Marvel !

Tl;dr Des fans de Marvel ont spéculé que le film Life était un préquel à Venom.

Les spéculations ont été alimentées par une scène commune à Life et Spider-Man 3.

Il s’est avéré que la scène était simplement une réutilisation de plans.

Quand la réalité dépasse la fiction

Dans l’univers cinématographique, la nature interconnectée des films n’est pas une nouveauté. Des films comme Transformers et G.I. Joe, Reservoir Dogs et Pulp Fiction, Split et Unbreakable en sont des exemples éloquents. Mais lorsque cela concerne le MCU (Marvel Cinematic Universe), l’excitation des fans atteint des sommets. C’est précisément ce qui s’est produit en 2017, lorsque la bande-annonce du film Life a été dévoilée, suscitant un tollé parmi les fans de Marvel. Le film semblait avoir une ressemblance frappante avec un autre film de la franchise, Venom, qui était prévu pour l’année suivante.

Un thriller scientifique qui intrigue

Life est un thriller de science-fiction avec Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal et Rebecca Ferguson. Le film raconte l’histoire d’une équipe d’astronautes sur la Station spatiale internationale qui découvrent un échantillon de sol de Mars contenant une forme de vie unicellulaire. Tandis que la cellule évolue rapidement, les choses prennent une tournure sinistre lorsque l’organisme devient une menace pour l’équipage et la vie sur Terre. Un post sur Reddit a cependant déclenché une vague de spéculation.

Des indices qui font débat

L’élément déclencheur ? Une scène de la bande-annonce de Life montrant des gens sur Terre regardant le ciel avec effroi. Une scène qui avait déjà été présentée dans Spider-Man 3 (2007), réalisé par Sam Raimi. De plus, à cette époque, Spider-Man: Homecoming (2017) était également à l’affiche, alimentant encore plus les discussions. Les théories ont explosé en ligne, les fans comparant ces indices aux connexions surprenantes dans les films de M. Night Shyamalan.

Les liens avec Venom

Alors, quel est le lien avec Venom (2018) ? Tout fan de Marvel sait que le symbiote extraterrestre est directement lié à Spider-Man dans les bandes dessinées. Ce lien avait même été suggéré lors de la scène post-générique de Spider-Man: No Way Home (2021). Le symbiote se lie d’abord à Peter Parker, lui donnant son costume noir emblématique tout en altérant sa personnalité, avant de passer à Eddie Brock.

La vérité éclate

Finalement, il s’est avéré que la bande-annonce de Life et la scène de Spider-Man 3 n’étaient pas une connexion secrète du MCU. C’était simplement un cas récurrent à Hollywood de réutilisation de plans de films. En fin de compte, cette scène ne figurait même pas dans le film Life et servait probablement uniquement à pimenter la bande-annonce et à attirer l’attention.