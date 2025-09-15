Un film Netflix « véritablement terrifiant » détrône KPop Demon Hunters du sommet du streaming

Après avoir dominé les classements de streaming, KPop Demon Hunters a cédé sa première place à un nouveau film Netflix, qualifié d’« épouvantable » par la critique. Ce bouleversement marque un tournant dans les tendances du visionnage en ligne.

Tl;dr « Unknown Number: The High School Catfish » détrône « KPop Demon Hunters ».

Le documentaire bouleverse avec son histoire vraie de cyberharcèlement.

Succès massif pour ces deux films sur Netflix.

Un nouveau leader inattendu sur Netflix

Difficile d’ignorer l’impressionnante trajectoire de KPop Demon Hunters, qui semblait inarrêtable, tant sur les plateformes musicales qu’au box-office. Mais même les succès les plus éclatants finissent par céder leur trône. C’est finalement un documentaire, présenté comme « truly horrific », qui a pris tout le monde de court en s’emparant de la première place du classement Netflix.

Un documentaire bouleversant qui crée l’événement

À la surprise générale, c’est Unknown Number: The High School Catfish qui s’impose en tête du Top 10 films selon TUDUM, cumulant pas moins de 26,3 millions de vues. Pour autant, la concurrence reste féroce : KPop Demon Hunters demeure à portée de main avec 25,4 millions de vues, laissant planer le suspense quant à un possible retour au sommet. Ce classement se complète avec The Thursday Murder Club (18,7 millions), puis suivent The Woman King et l’indémodable Shrek.

L’histoire vraie derrière le succès du film

Ce qui frappe dans ce documentaire, c’est son ancrage dans une réalité glaçante : le film retrace une affaire de cyberharcèlement survenue à Beal City, Michigan, en octobre 2020. Pendant près de quinze mois, la jeune Lauryn Licari, âgée alors de treize ans, ainsi que son petit ami Owen, ont été victimes d’une pluie ininterrompue de messages menaçants et insultants envoyés par un expéditeur inconnu. L’enquête menée par les forces de l’ordre débouchera sur un dénouement pour le moins inattendu – dont il convient d’éviter ici tout dévoilement intempestif.

Témoignages et réactions : un choc collectif

La révélation finale bouleverse spectateurs comme internautes. Sur Reddit notamment, les témoignages affluent et traduisent l’impact du film :

No-Introduction 1309 : « Truly horrific », exprimant des soupçons sur d’autres protagonistes impliqués.

Able-Coffee3405 : « I’m still trying to gather my jaw off the floor. »

bubbasnub : salue la réaction immédiate et mature du père face à la vérité révélée.

Inevitable-Rich-8903 : « wft did I just watch. Je pense qu’elle était jalouse. »

En définitive, entre sidération collective et fascination morbide pour la réalité du cyberharcèlement adolescent, ce film-documentaire fait mouche. À noter que et KPop Demon Hunters et Unknown Number: The High School Catfish sont toujours disponibles en streaming sur Netflix – pour ceux qui souhaiteraient se faire leur propre idée.