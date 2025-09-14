Queen Mantis : le thriller sud-coréen qui fascine sur Netflix

Dans la série Queen Mantis, chaque épisode accentue la tension et explore les zones d’ombre des personnages.

Tl;dr Queen Mantis s’impose sur Netflix comme un thriller sud-coréen captivant, mêlant enquête et suspense.

L’histoire se concentre sur le rapport complexe entre mère et fils, Soo-yeol et Jung Yi-shin, confrontés à un imitateur de la Mante.

La série joue sur les traumatismes, l’ambivalence morale et la tension psychologique, offrant une expérience sombre et prenante sur huit épisodes.

Un face-à-face familial sous haute tension

Les productions sud-coréennes continuent de s’imposer sur les plateformes de streaming, et Netflix n’échappe pas à cette tendance. Après le raz-de-marée provoqué par Squid Game, c’est au tour de Queen Mantis d’attirer les regards des amateurs de suspense. Cette série, réalisée par Byun Young-joo, réunit habilement l’atmosphère glaçante du thriller avec la mécanique implacable du polar procédural. Mais au-delà du simple jeu de piste, ce nouveau programme invite à un véritable face-à-face familial sous haute tension.

L’ombre du passé et des adaptations

Ce qui distingue réellement Queen Mantis, c’est son héritage. L’histoire s’inspire directement du thriller français Le Mante, dont elle adapte la trame tout en rectifiant certaines maladresses, notamment dans le traitement des questions d’identité de genre – sujet particulièrement sensible et parfois mal abordé dans la version originale. Ainsi, on retrouve au cœur de l’intrigue le personnage tourmenté de Cha Soo-yeol (interprété par Jang Dong-yoon), policier hanté par la lourde identité de sa mère : Jung Yi-shin (Go Hyun-jung), plus connue sous le surnom de la Mante, incarcérée pour une série de meurtres atroces.

Jeu trouble entre mère et fils

Lorsqu’un nouvel assassin reproduit le mode opératoire infâme de la Mante, Soo-yeol se retrouve contraint à renouer avec sa mère pour comprendre et arrêter ce dangereux imitateur. Le rapport mère-fils complexifie d’emblée les codes classiques du genre, renvoyant à d’autres œuvres majeures comme Le Silence des Agneaux, où une coopération ambiguë s’établit entre policier et criminel.

Pour mieux cerner les points forts de cette adaptation coréenne :

Soo-yeol doit affronter ses propres traumatismes pour progresser dans l’enquête.

L’ambivalence des motivations maternelles enrichit le suspense – Jung Yi-shin ayant ciblé uniquement des prédateurs sexuels masculins lors de ses crimes.

L’atmosphère sombre et psychologique promet un divertissement rythmé sur huit épisodes.

Suspense maîtrisé et promesses à confirmer

À mesure que les épisodes se succèdent sur Netflix, la tension monte d’un cran. On sent déjà que Queen Mantis capitalise autant sur ses dialogues serrés que sur l’ambiguïté morale de ses protagonistes. Reste à voir si cette dynamique sera maintenue jusqu’au bout pour offrir une expérience aussi marquante que celles qui ont fait la réputation du thriller coréen contemporain. Une chose est sûre : le public en quête de noirceur psychologique risque fort d’y trouver son compte.