Un ex-pilier du SNL incarnera Roboto dans le reboot de « Masters of the Universe »

Le reboot de la franchise Masters of the Universe enrichit sa distribution avec l’arrivée d’un comédien emblématique de Saturday Night Live, qui prêtera sa voix au personnage emblématique Roboto, marquant ainsi un tournant pour cette adaptation très attendue.

Tl;dr Kristen Wiig prête sa voix au robot Roboto.

Sortie du reboot prévue pour juin 2026.

Distribution prestigieuse avec Idris Elba, Nicholas Galitzine.

Une distribution de haut vol pour un retour attendu

Après avoir suscité la curiosité des fans, le prochain film en prise de vues réelles Masters of the Universe vient d’accueillir une nouvelle recrue de taille : Kristen Wiig. L’actrice, reconnue notamment pour son humour décalé, prêtera sa voix à Roboto, ce guerrier mécanique à l’allure transparente imaginé dans les années 1980. Un choix qui surprend, puisque jusqu’ici, ce rôle était confié à des hommes – tels que Justin Long ou Alan Oppenheimer – alors que cette fois-ci, la production parie sur la modernité et l’audace.

Un casting étincelant et des ambitions renouvelées

Autour de Wiig gravitent des noms tout aussi évocateurs. Le jeune Nicholas Galitzine, remarqué ces dernières années, incarnera le légendaire Prince Adam alias He-Man. À ses côtés, la distribution se compose notamment de Idris Elba, qui campera Man-at-Arms (le créateur de Roboto), mais aussi de figures marquantes comme Jared Leto en Skeletor, Camila Mendes, ou encore Alison Brie. Cette mosaïque de talents reflète les ambitions d’Amazon MGM Studios, bien décidés à redonner un souffle épique à une franchise qui a parfois vacillé par le passé.

D’un échec culte aux promesses d’une renaissance

Remontons quelques décennies en arrière. En 1987, une première adaptation cinématographique avait vu le jour, portée par Dolph Lundgren. Malgré ses promesses et un casting solide, le film n’avait pas convaincu : score critique faible (21% sur Rotten Tomatoes) et recettes mondiales décevantes. Depuis, plusieurs tentatives de résurrection ont avorté ; on évoquait même la participation de Noah Centineo avant que Galitzine ne soit finalement choisi.

Une attente grandissante jusqu’à 2026

Sous la houlette du réalisateur Travis Knight, dont la patte visuelle est déjà saluée dans le milieu, le projet a bouclé son tournage en juin dernier. La date est désormais fixée : sortie mondiale prévue le 5 juin 2026. Avec un scénario signé Chris Butler (déjà derrière « Kubo and the Two Strings »), ce nouveau départ espère convaincre tant les nostalgiques des jouets Mattel que les néophytes. Pour patienter, Amazon propose déjà aux curieux de revoir l’opus original sur Prime Video – ou de se replonger dans les récentes séries animées ayant contribué au retour en grâce du mythe Eternia.

Entre innovation et respect du matériau d’origine, ce reboot s’annonce comme un pari mesuré mais ambitieux : il ne reste qu’à attendre que l’épée du pouvoir frappe à nouveau les écrans.