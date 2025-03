Un des thrillers apocalyptiques les plus dérangeants sur Prime Video

Découvrez pourquoi vous devriez absolument regarder sur Prime Video ce thriller apocalyptique parmi les plus déstabilisants.

Tl;dr « Miracle Mile », un thriller sous-évalué des années 80, est une excellente option pour votre prochaine soirée cinéma.

Ce film mélange romance et suspense pour explorer les possibilités effrayantes des catastrophes nucléaires.

Actuellement, « Miracle Mile » est disponible en streaming sur Prime Video.

Redécouvrez un joyau des années 80 : « Miracle Mile »

Si vous êtes à la recherche d’un film différent pour votre prochaine soirée cinéma, laissez-vous tenter par « Miracle Mile ». Ce thriller des années 80, souvent négligé, est exactement le genre de pépite qu’il vous faut, surtout si vous êtes fasciné ou légèrement effrayé par le thème de la guerre nucléaire.

Une combinaison captivante de romance et de suspense

Avec une combinaison de romance et de suspense, une bande-son onirique mais menaçante de Tangerine Dream, « Miracle Mile » a assurément beaucoup à offrir.

Une vision essentielle des catastrophes nucléaires

« Miracle Mile » est un passage obligé pour celles et ceux qui apprécient les films qui explorent les possibilités effrayantes des catastrophes nucléaires. Il est à la fois effrayant, provocateur et même comique à certains moments. Ce qui en fait le film parfait pour une soirée de streaming hors du commun. Et bonne nouvelle, il est actuellement disponible sur Prime Video.

Le synopsis de « Miracle Mile »

« Miracle Mile » suit l’histoire de Harry (Anthony Edwards), un musicien qui rencontre et tombe instantanément sous le charme de Julie (Mare Winningham) à La Brea Tar Pits à Los Angeles. Après une soirée romantique, Harry manque par accident leur rendez-vous de minuit. Il se dépêche d’arriver à temps et finit par répondre à un téléphone public qui sonne. Au bout du fil, un homme paniqué lui annonce qu’une guerre nucléaire a éclaté et que des missiles atteindront LA dans 70 minutes.

Harry tente désespérément de retrouver Julie et de fuir la ville condamnée à temps avant que la catastrophe ne frappe. Alors que l’incertitude grandit quant à la véracité de la menace, Harry se retrouve confronté à des choix impossibles et à la question frénétique de savoir comment passer leurs derniers moments. Comment passez-vous les derniers moments de votre vie ? Et comment en est-on arrivé là ?