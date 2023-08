Un crossover Cult of the Lamb et Don’t Starve Together, ça vous tente ? Une mise à jour disponible dès aujourd'hui.

Deux jeux indépendants très populaires, acclamés par la critique comme par les joueurs, de ces dernières années, Cult of the Lamb et Don’t Starve Together ont décidé de s’associer pour proposer un nouveau mode de jeu, des items uniques et même des apparitions de certains personnages. Un crossover qui impacte les deux jeux, mais chacun reçoit des avantages différents.

Un crossover Cult of the Lamb et Don’t Starve Together, ça vous tente ?

Le plus intéressant avec ce projet est l’introduction d’un tout nouveau mode de jeu pour Cult of the Lamb, directement inspiré de Don’t Starve Together. Baptisé Mode Pénitence, de manière très appropriée, ce mode augmente le facteur de stresss en donnant à votre personnage les mêmes besoins mortels que vos mignons suivants. Autrement dit, vous devrez manger et vous abriter, en plus de devoir nourrir votre culte. Vous avez les mêmes options que dans le jeu traditionnel, vous pouvez donc manger de la viande et des légumes ou opter pour le cannibalisme.

Le jeu partage aussi certains items pour créer un look unique, vous pouvez déverrouiller des décorations de Don’t Starve dans Cult of the Lamb, comme des têtes de cochon sur des piques, et vice-versa. Il y a aussi de nouveaux skins, des décorations et autre.

Une mise à jour disponible dès aujourd’hui

Enfin, certains personnages semblent avoir trouvé leur chemin à travers un portail. Webber, du DLC Don’t Starve’s Reign of Giants, est désormais un membre de culte à débloquer, avec une caractéristique “jamais affamé” pour que vous puissiez réserver la nourriture à qui en a vraiment besoin. De plus, les créateurs de Don’t Starve deviennent encore plus “agneaux” si l’on peut dire, avec des tenues et autres options de design inspirées de l’autre jeu.

Cette mise à jour est d’ores-et-déjà disponible pour les consoles PlayStation et Xbox. Les développeurs précisent par ailleurs qu’une mise à jour majeure de contenu arrivera bientôt sur Cult of the Lamb et Don’t Starve Together continuera de recevoir du contenu pour son arc From Beyond.