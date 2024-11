Un classique de la science-fiction bientôt rebooté par une légende de la BD, 68 ans après sa sortie

68 ans après sa sortie, un film classique de science-fiction est réinventé par un légendaire scénariste de bande dessinée.

Une renaissance pour Forbidden Planet

Le classique de la science-fiction, Forbidden Planet, sorti en 1956, est en passe de renaître. Inspiré par La Tempête de Shakespeare, le film original racontait l’exploration d’une colonie humaine sur une planète lointaine au 23ème siècle. Son réalisateur était Fred M. Wilcox et le casting comprenait des acteurs tels que Walter Pidgeon, Anne Francis et Leslie Nielsen.

Un reboot en préparation

Selon Deadline, une nouvelle version du film est actuellement en développement par Warner Bros. Le scénariste de ce projet est Brian K. Vaughan, une figure respectée dans le domaine de la bande dessinée. Cependant, les détails sur le casting et l’intrigue de cette nouvelle version de Forbidden Planet restent encore inconnus.

Le défi de la réadaptation

La modernisation de Forbidden Planet représente un défi de taille. Malgré son esthétique vieillotte aux yeux du public moderne, le film est considéré comme un classique influent du genre de la science-fiction. Il a même suscité l’intérêt de James Cameron, réalisateur d’Avatar et de Titanic. Cependant, des problèmes de droits d’auteur ont entravé les tentatives précédentes de réadaptation.

Brian K. Vaughan, un atout pour la réadaptation

Malgré ces défis, l’implication de Vaughan dans ce projet est une bonne nouvelle pour les fans. Il a contribué à de nombreuses franchises, comme X-Men, Captain America, et Buffy The Vampire Slayer, et a co-créé des œuvres originales telles que Saga et Ex Machina. Son expérience dans le genre de la science-fiction fait de lui un choix judicieux pour ce projet ambitieux.