Un caméo Marvel insoupçonné dans l’épisode 3 de Star Wars: Skeleton Crew

Dans l'épisode 3 de Star Wars: Skeleton Crew, vous avez peut-être manqué cette apparition surprise d'un personnage de l'univers Marvel, voici ce que vous devez savoir.

Tl;dr Alfred Molina fait une apparition surprise dans « Star Wars: Skeleton Crew ».

Molina donne sa voix à Benjar Pranic, un ancien pirate.

« Star Wars: Skeleton Crew » perpétue la tradition des caméos de la franchise « Star Wars ».

Alfred Molina et son rôle dans « Star Wars: Skeleton Crew »

Les fans de « Star Wars: Skeleton Crew » ont eu une agréable surprise dans l’épisode 3 de la saison 1. Le personnage de Benjar Pranic, un ancien pirate, est apparu de manière inattendue. Ce rôle, bien que potentiellement éphémère, est marqué par une conversation amicale qui se transforme rapidement en révélation désagréable : l’ensemble de l’équipage de Brutus est à la poursuite de Jod.

La voix derrière ce personnage intrigant n’est autre que le célèbre acteur Alfred Molina, connu pour son rôle de « Doctor Octopus » dans le film « Spider-Man 2 » de Sam Raimi. Cette scène marque ainsi une conversation entre deux vétérans de l’univers cinématographique Marvel, Jude Law, interprétant Jod Na Nawood, ayant joué Yon-Rogg dans « Captain Marvel ».

Alfred Molina, un habitué des franchises de George Lucas

Alfred Molina n’est pas un novice dans les univers créés par George Lucas. En 1981, il jouait le guide traître d’Indiana Jones dans la séquence d’ouverture mémorable de « Raiders of the Lost Ark ». Son talent et sa polyvalence l’ont amené à jouer dans des films notables tels que « Frida », « Boogie Nights » et « Promising Young Woman ».

La tradition des caméos dans « Star Wars »

La franchise « Star Wars » est connue pour ses nombreux caméos. De nombreuses figures célèbres ont ainsi fait des apparitions discrètes dans la galaxie lointaine, très lointaine. Alfred Molina rejoint donc une longue liste d’acteurs ayant prêté leur voix ou leur apparence à des personnages de « Star Wars ».

Des acteurs comme Simon Pegg dans « Star Wars: The Force Awakens » ou Joseph Gordon-Levitt dans « The Last Jedi » ont ainsi marqué les esprits. Même George Lucas a fait une apparition dans « Revenge of the Sith ». La tradition veut également que des acteurs célèbres soient déguisés en Stormtrooper, comme Daniel Craig ou Tom Hardy.

En somme, « Star Wars: Skeleton Crew » continue de perpétuer la tradition des caméos dans la franchise « Star Wars ». Reste à voir quels autres grands noms pourraient faire une apparition dans les prochains épisodes.