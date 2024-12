Un bug critique affecte le gestionnaire de mots de passe d’Apple

Il est urgent de mettre à jour votre iPhone ou votre iPad vers iOS 18.2 pour garantir la sécurité de vos données.

Tl;dr Une faille critique a été découverte dans l’application Passwords d’Apple.

La mise à jour iOS 18.2 résout ce problème de sécurité.

Il est recommandé de mettre à jour son iPhone ou iPad immédiatement.

Une faille dans le gestionnaire de mots de passe d’Apple

Si vous possédez un iPhone ou un iPad, une mise à jour vers iOS 18.2 s’impose sans plus attendre. Notre attention est attirée par une faille critique dans l’application Passwords d’Apple qui nécessite une correction urgente.

La vulnérabilité de l’application Passwords

Introduite dans iOS 18, l’application Passwords sert de gestionnaire de mots de passe intégré pour toutes vos données de connexion. Cependant, récemment, une paire de chercheurs en sécurité a partagé sur X une vulnérabilité qu’ils ont découverte dans la façon dont l’application Passwords a communiqué avec des sites externes.

Il s’avère que l’application Passwords utilise le protocole HTTP non crypté pour télécharger les icônes associées aux entrées de mots de passe. De ce fait, l’application communique avec Internet de manière « non sécurisée ». Chaque fois qu’elle se connecte à un site web pour collecter une icône visuelle associée à une entrée de mot de passe, elle se rend vulnérable à une possible attaque venant d’un réseau malveillant qui pourrait renvoyer un fichier défectueux. Ces fichiers pourraient contenir une « charge malveillante » livrant un logiciel malveillant directement sur votre téléphone.

La nécessité de la mise à jour iOS 18.2

Malgré une configuration optimale du gestionnaire de mots de passe intégré d’Apple, ce bug pourrait vous rendre vulnérable aux pirates. Cependant, en adoptant les meilleures pratiques et en installant les mises à jour dès leur disponibilité, vous pouvez vous protéger.

Outre la résolution de cette faille, la mise à jour iOS 18.2 propose d’autres fonctionnalités, notamment une mise à niveau d’Apple Intelligence avec une nouvelle intégration de ChatGPT avec Siri et des fonctionnalités supplémentaires d’Image Playground.

Mise à jour vers iOS 18.2 : une étape cruciale

Pour mettre à jour votre iPhone vers iOS 18.2, allez dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Vous devriez y trouver iOS 18.2 et une description. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Mise à jour maintenant pour commencer l’installation. Il est important de noter que les pirates informatiques ciblent souvent les utilisateurs qui utilisent des logiciels obsolètes. C’est pourquoi il est impératif de télécharger et d’installer iOS 18.2 immédiatement si vous ne l’avez pas encore fait.