Un autre film basé sur un roman de Michael Crichton aurait pu rivaliser avec Jurassic Park

Sphere du réalisateur Barry Levinson suit une équipe de scientifiques envoyée au fond de l'océan pour explorer un vaisseau spatial inconnu, où ils découvrent une sphère énigmatique. Alors qu'ils tentent de comprendre son origine et ses pouvoirs, leurs propres esprits deviennent la plus grande menace.

Tl;dr Sphere mérite plus de reconnaissance.

Sphere n’a pas atteint le même succès que Jurassic Park malgré des ingrédients prometteurs.

Le décor terrifiant de Sphere est son point fort, tout comme son casting de renom.

Le film n’a pas respecté l’histoire originale de Michael Crichton, ce qui a contribué à son échec.

Un regard sur Sphere

Indéniablement, Michael Crichton est un auteur qui a marqué les années 1990. Si son nom est surtout associé à Jurassic Park, il a également signé un autre thriller, Sphere. Cette aventure de science-fiction nous entraîne au fond de l’océan Pacifique où une équipe de scientifiques est chargée d’examiner une épave d’engin spatial.

Un thriller sous-estimé

Sphere joue avec nos peurs primales, à l’instar de Jurassic Park, et interroge les dangers de l’ambition scientifique. Il mérite d’être reconnu pour son histoire inventive. Malheureusement, le film n’a pas su capitaliser sur le potentiel de l’histoire originale de Michael Crichton et n’a pas atteint le même niveau de succès que Jurassic Park.

Des atouts indéniables

L’un des points forts de Sphere réside dans son cadre terrifiant. Le choix de situer toute l’aventure au fond de l’océan Pacifique, avec ses créatures inconnues et son obscurité, attise les peurs naturelles de nombreux spectateurs. De plus, le casting de Sphere, comprenant des acteurs tels que Dustin Hoffman et Samuel L. Jackson, ajoutait un attrait supplémentaire au film.

Un échec attribuable à des changements majeurs

La principale raison de l’échec de Sphere est qu’il a pris des libertés créatives significatives avec le matériau source de Michael Crichton et n’a pas réussi à transmettre le message de l’histoire. En revanche, Jurassic Park est resté fidèle à l’histoire de Michael Crichton et a reçu une immense reconnaissance pour cela.