Un Apple iPhone avec écran pliable pour fin 2026 ?

Les rumeurs évoquent la sortie d'un iPhone pliable par Apple en fin d'année 2026, qui promet d'être à un prix très élevé.

Tl;dr L’iPhone pliable d’Apple serait prévu pour fin 2026-début 2027.

Il pourrait coûter plus de 2000 dollars et se déplier en mini-tablette.

Il est présenté comme un « véritable téléphone piloté par l’IA ».

L’iPhone pliable d’Apple : une réalité proche ?

Après des années d’attente, l’iPhone pliable d’Apple pourrait bientôt voir le jour. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, connu pour ses prédictions fiables concernant les futurs produits de la marque à la pomme, la sortie de cet appareil serait prévue pour fin 2026 ou début 2027. De plus, son prix serait supérieur à 2000 dollars.

Un appareil haut de gamme

Ce prix élevé pourrait sembler démesuré, mais l’iPhone pliable d’Apple ne serait pas un simple téléphone à clapet du 21ᵉ siècle. Selon Kuo, il s’agirait plutôt d’un appareil de type livre qui se déplierait en une mini-tablette. Un tel dispositif, innovant et haut de gamme, pourrait justifier un prix aussi élevé.

Le Galaxy Z Fold 6 de Samsung, un appareil équivalent, est vendu à 1899 dollars, et la première génération coûtait encore plus cher. Ainsi, le prix prévu pour l’iPhone pliable d’Apple n’est pas complètement hors norme, même s’il est objectivement élevé. Kuo estime que « ce ne sera pas rédhibitoire pour les fans d’Apple qui le considéreront comme un appareil indispensable » si celui-ci est à la hauteur de son potentiel.

Un véritable téléphone piloté par l’IA

Apple envisagerait ce nouvel appareil comme un « véritable téléphone piloté par l’IA ». L’écran interne, de type tablette, permettrait d’optimiser l’expérience de l’intelligence artificielle. Par exemple, les utilisateurs pourraient organiser leurs plans de voyage avec un chatbot tout en visualisant une carte en même temps.

Les spécifications techniques prévues

L’analyste donne également quelques indications sur le design et les dimensions de l’appareil. L’écran externe de 5,5 pouces s’ouvrirait sur un écran interne de 7,8 pouces, soit une taille légèrement inférieure à celle de l’iPad mini 7 de 8,3 pouces. Lorsqu’il est fermé, l’iPhone pliable mesurerait entre 9 et 9,5 mm, ce qui le rendrait plus épais que l’iPhone 16 de 7,88 mm et l’iPhone 16 Pro de 8,25 mm, mais pas de beaucoup.

Le boîtier serait en alliage de titane, et la charnière serait en acier inoxydable et en alliage de titane. Il serait également équipé d’un appareil photo à double objectif à l’arrière, avec « une caméra frontale disponible à la fois dans les états plié et déplié ».