L’Apple iPhone 16e montre une réparabilité impressionnante et une surprenante amélioration de la batterie

Le démontage du nouvel iPhone 16e dévoile une facilité de réparation impressionnante et une amélioration surprenante de la capacité de la batterie.

Tl;dr Le premier démontage de l’iPhone 16e a été effectué par Rewa Technology.

Il révèle une batterie plus grande et un nouvel agencement interne.

L’écran de l’iPhone 16e peut être transféré à l’iPhone 14.

Un premier démontage pour l’iPhone 16e

Le tout dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 16e, a atterri entre les mains des premiers utilisateurs il y a de cela à peine une journée. Il n’a pas fallu longtemps avant que le premier d’entre eux ne soit démonté pour le plus grand plaisir des curieux sur YouTube. Le coup d’envoi a été donné par Rewa Technology.

Un aperçu de l’intérieur

Après avoir retiré quelques vis, l’iPhone est chauffé pour faciliter le démontage du cadre, permettant ainsi de retirer le dos avec un outil de choix. Quelques vis et câbles supplémentaires plus tard, la batterie est accessible. Comme pour l’iPhone 16, sa cellule ne dispose pas de languettes de traction et repose plutôt sur un « adhésif spécial qui se détache lorsqu’un courant électrique est appliqué ».

Des surprises à l’intérieur

La première surprise concerne la batterie. Nous savions déjà que l’iPhone 16e avait une cellule plus grande que l’iPhone 16, mais selon cette vidéo, elle est en réalité de 4 005 mAh : 44 mAh de plus que l’estimation précédente, et 444 mAh de plus que celle de l’iPhone 16.

La vidéo suggère que cette augmentation n’est pas due à une amélioration de la technologie de la batterie par Apple ou à une utilisation plus judicieuse de l’espace. En effet, la voix off de la vidéo précise : « Apple dit que la structure interne redessinée permet à l’iPhone 16e d’accueillir une plus grande batterie. Nous disons que c’est la caméra plus petite qui fait de la place pour la plus grande batterie. »

Des similarités avec l’iPhone 14

Par ailleurs, la vidéo révèle que l’écran de l’iPhone 16e est interchangeable avec celui de l’iPhone 14. « Nous avons transféré l’écran de l’iPhone 16e sur un iPhone 14, et à notre surprise, ça a fonctionné, » explique la vidéo.

La vidéo donne un aperçu du tout nouveau chipset modem C1 et du processeur A18. Malgré une distribution des composants moins compacte et un processus de superposition plus facile, la réparation du CPU s’annonce plus difficile car la puce A18 est plus profondément intégrée.

L’ensemble est globalement positif quant à la facilité de réparation de l’iPhone 16e, avec des notes positives pour l’écran, la batterie et la caméra. Il sera intéressant de voir si iFixIt confirme le verdict de Rewa Technology lors de son inévitable démontage de l’iPhone 16e.