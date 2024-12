Un acteur du Seigneur des Anneaux souhaite revenir dans l’univers Star Trek

Un acteur du Seigneur des Anneaux exprime son désir de revenir dans l'univers de Star Trek.

Tl;dr John Rhys-Davies, connu pour son rôle dans « Lord of the Rings », a également participé à « Star Trek ».

L’acteur a exprimé son souhait de participer davantage à « Star Trek ».

Il a joué un rôle de soutien en tant que Léonard de Vinci en 1997.

John Rhys-Davies : une carrière d’exception

Dans le monde cinématographique, rares sont les acteurs comme John Rhys-Davies qui ont su marquer leur temps à travers des rôles aussi diversifiés. Le public se souvient de lui pour son interprétation de Gimli le Nain dans l’épopée fantastique de Peter Jackson « The Lord of The Rings: The Fellowship of the Ring« . Ce rôle de guerrier à la hache est resté dans les mémoires comme un contrepoint comique et rustre aux autres personnages plus sérieux et maîtrisés.

Des rôles multiples et variés

Outre son rôle emblématique dans « Lord of the Rings« , Rhys-Davies a participé à de nombreuses productions cinématographiques prestigieuses. Ses apparitions dans les films d’Indiana Jones, ses doublages de personnages dans les films Disney, ses rôles principaux dans des séries de science-fiction ou encore sa participation à des adaptations littéraires de prestige ont fait de lui un acteur incontournable.

Une envie non assouvie : Star Trek

En 1997, Rhys-Davies a fait une incursion dans l’univers de Star Trek, en interprétant une version holographique de Léonard de Vinci dans les épisodes « Scorpion » et « Concerning Flight » de « Star Trek: Voyager« . Cependant, malgré la diversité de sa carrière, l’acteur a exprimé le regret de ne pas avoir eu l’opportunité de participer davantage à « Star Trek« .

Lors d’une interview en 1997, Rhys-Davies a exprimé son souhait de voir son rôle de Léonard de Vinci devenir récurrent dans « Star Trek: Voyager« . Malheureusement, ce rôle a été repris par Gary Cole dans l’épisode « Crisis Point » de « Star Trek: Lower Decks« .

Rhys-Davies a aussi exprimé son admiration pour le casting de « Voyager« , soulignant le talent des acteurs. Ayant lui-même participé à 40 épisodes de la série de science-fiction « Sliders », il sait ce que c’est que de faire partie d’une équipe de télévision de science-fiction de première heure.

Un retour possible dans Star Trek ?

Actuellement, la production de « Starfleet Academy » est en cours et Rhys-Davies a évoqué la possibilité d’y participer, si son emploi du temps le lui permet. Avec un acteur de sa trempe, nul doute que sa présence serait un atout pour la série.