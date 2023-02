Twitter envisage une certification dorée à 1 000 $ par mois pour les entreprises

Twitter envisage une certification dorée à 1 000 $ par mois pour les organisations. De quoi renflouer les caisses, assurément.

Twitter envisage de faire payer aux entreprises et aux marques la certification dorée à 1 000 $ par mois, si l’on en croit un article de The Information. Dans des documents internes obtenus par le blog, Twitter ferait aussi payer 50 $ supplémentaire chaque compte affilié éventuel. Pour les sociétés qui voudraient conserver leur certification, cela représenterait un budget de 12 000 $, minimum, par an, une augmentation plus que conséquente pour une fonctionnalité qui était jusqu’à présent gratuite et qui devait permettre d’éviter les usurpations d’identité.

Twitter envisage une certification dorée à 1 000 $ par mois pour les organisations

Matt Navarra, consultant sur les media sociaux, fut le premier à signaler ce possible changement de tarif et ses tweets sont en adéquation avec le rapport de The Information. Nul ne sait quand cette nouvelle tarification sera mise en place, si elle l’est, et celle-ci pourrait encore éventuellement changer. Avant de demander 8 $ par mois pour Twitter Blue, Elon Musk envisageait un abonnement à 19,99 $ mensuel, avant de revoir sa copie face à la grogne des utilisateurs. Autrement dit, un changement de tarif est tout à fait possible.

La certification dorée est un ajout récent sur Twitter, elle est arrivée en décembre dernier, dans le cadre de la réorganisation de Twitter Blue suite à son premier lancement désastreux en novembre qui avait permis de voir des centaines de comptes usurper des identités, organisations et autres marques. Le premier lancement de Twitter Blue permettait en effet à quiconque prêt à débourser les 8 $ d’être certifié, et ce, sans la moindre vérification d’identité, ouvrant la porte à une usurpation d’identité, parfois avec de très lourdes conséquences.

De quoi renflouer les caisses, assurément

Twitter n’a pas officiellement annoncé ce changement, et n’est pas non plus souhaité s’exprimer publiquement sur le sujet. Si cela devait se faire, ce ne serait en tous les cas, malheureusement, pas très surprenant depuis l’arrivée d’Elon Musk à la tête de l’entreprise l’année dernière. Le milliardaire avait déjà déclaré avant de racheter Twitter qu’il chercherait des moyens de monétiser le service. Procéder ainsi rentre parfaitement dans l’objectif d’Elon Musk. Ce dernier a tenté de faire augmenter ses revenus via diverses méthodes : vague de licenciements, interdiction des API tierces dans la mesure où celles-ci ne génèrent pas de revenus publicitaires et la possible introduction d’un abonnement Twitter Blue plus onéreux pour se débarrasser de la publicité.

De plus, Elon Musk déclarait récemment que Twitter cherchait à rémunérer les créateurs via des fonctionnalités comme les Coins et un fonds dédié. Cependant, à l’heure actuelle, l’entreprise n’est probablement pas en suffisamment bonne situation financière pour tenir ce genre d’engagements. Un abonnement à 1 000 $ pour les entreprises pourrait peut-être aider.