Twister : un reboot pour le film sur les chasseurs de tornades

La comédienne britannique Daisy Edgar-Jones sera l'héroïne du nouveau film Twister.

Amblin Entertainment et Universal Pictures ont décidé de miser sur Daisy Edgar-Jones, qui a crevé l’écran avec ses prestations dans Normal People et Where The Crawdads Sing, pour le reboot de Twister qui a été confié au réalisateur Lee Isaac Chung (Minari, Munyurangabo, Abigail Harm) en se basant sur le scénario de Mark L. Smith (The Revenant, The Midnight Sky, Overlord).

Daisy Edgar-Jones To Star In ‘Twisters’ For Amblin And Universal Pictures https://t.co/aoVMDWfIE9 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 17, 2023

Cofinancé par Warner Bros, le nouveau film Twister sera supervisé par Sara Scott, vice-présidente exécutive de la production, et Jacqueline Garell, directrice de la création, pour Universal Pictures, et par Ashley Jay Sandberg pour Kennedy/Marshall. Une sortie au cinéma est d’ores et déjà programmée pour le 17 juillet 2024.

Aucun lien entre Twister et son reboot

Porté par Helen Hunt et Bill Paxton, Twister a été un énorme succès en 1996, rapportant plus de 494 millions de dollars au box-office mondial, en grande partie grâce aux effets spéciaux révolutionnaires du film. La version originale a été réalisée par le réalisateur de Speed, Jan De Bont, et produite par Steven Spielberg, sur un scénario de l’auteur Michael Crichton. Si dans celui-ci, l’histoire est axée sur un couple marié de chasseurs de tempêtes sur le point de divorcer, qui se retrouvent contraint de travailler ensemble au milieu d’une tornade extrême, le reboot se focalise sur une ancienne chasseuse de tempêtes qui, après avoir survécu à une tornade désastreuse, occupe désormais un emploi de bureau.