Trump T1 Phone : un produit plus symbolique que révolutionnaire

Derrière son design clinquant, le téléphone peine à se distinguer de la concurrence.

Tl;dr Le Trump T1 Phone sort enfin après son annonce, mais les premiers tests restent rares et peu concluants, laissant planer un doute sur sa qualité réelle.

Le smartphone mise surtout sur un design doré très critiqué et des choix techniques classiques, sans véritable innovation logicielle ou matérielle.

Malgré quelques points positifs, comme une batterie correcte et la recharge rapide, il souffre d’incertitudes sur ses composants, son origine réelle et son suivi logiciel.

Un téléphone doré sous les projecteurs

Presque un an après l’annonce tonitruante du Trump T1 Phone, le smartphone à l’effigie de l’ex-président américain fait enfin son apparition, mais sans éclat. Quelques médias, dont CNET et NBC News, ont pu se procurer un exemplaire de ce modèle très attendu. Pourtant, seul le test approfondi de CNET apporte des éléments tangibles : peu d’autres rédactions semblent avoir reçu le téléphone, de quoi nourrir la prudence quant à la représentativité des premiers retours.

Sous sa coque dorée clinquante, certains n’hésitant pas à comparer la couleur à celle « d’une urine déshydratée », le T1 surprend surtout par ses choix esthétiques discutables. La finition mate attire les traces de doigts, tandis que la marque T1 s’invite jusque sur les clichés pris avec l’appareil photo, via un filigrane qu’il faut penser à désactiver.

Des caractéristiques techniques en demi-teinte

Côté logiciel, rien d’exclusif : le téléphone embarque une version standard d’Android 15, sans interface personnalisée type « TrumpOS ». On note toutefois une absence notable d’applications préinstallées superflues, seuls Truth Social et une application de télémédecine peuvent être supprimés sans souci. Mais difficile de s’emballer : aucune information concrète n’est donnée sur la durée du support logiciel ni sur les mises à jour à venir.

Sur le plan technique pur, plusieurs points ressortent :

Batterie correcte (5000 mAh), mais autonomie moyenne lors des usages intensifs .

. Puce centrale inconnue, ce qui complique toute comparaison objective avec la concurrence dans la même gamme de prix .

. Qualité photo inconstante, avec une tendance aux couleurs trop saturées et un zoom rapidement limité.

L’étiquette « Made in USA » contestée

L’un des arguments-phares mis en avant par Trump Mobile concernait l’origine prétendument américaine du produit. Or, il s’avère que si l’assemblage final aurait bien lieu en Floride, rien ne garantit la fabrication des composants sur le sol américain. L’emballage affiche prudemment « Assembled in the U.S. », sans pour autant détailler la provenance réelle des pièces détachées. Les observateurs notent aussi une ressemblance frappante avec un modèle existant du fabricant taïwanais HTC.

Entre attentes déçues et incertitudes persistantes

Finalement, malgré quelques atouts comme la présence d’une prise jack ou une recharge rapide honorable (30 W), ce nouveau venu laisse un goût d’inachevé. Le flou persistant autour du matériel embarqué et du suivi logiciel alimente les interrogations, surtout au regard d’une concurrence bien mieux armée pour séduire à ce tarif (499 dollars). Reste à savoir si les clients ayant commandé leur exemplaire, ils seraient environ 30.000, recevront bientôt leur précieux smartphone… ou seulement un objet doré plus clinquant qu’innovant.