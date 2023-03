Trombone Champ ajoute une option d’accessibilité très bienvenue

Trombone Champ se dote d'une fonctionnalité d'accessibilité très bienvenue, pour permettre à plus de monde encore de jouer du trombone.

Trombone Champ n’est pas franchement très sympathique à regarder, mais c’est un jeu diablement complexe à maîtriser par rapport à d’autres jeux de rythme – essayez de gérer parfaitement l’Ouverture de Guillaume Tell ! -. Fort heureusement, son développeur Holy Wow Studios a pris la décision d’augmenter l’accessibilité de son jeu. Le studio introduit en effet une option baptisée “Autotoot” qui permet de ne plus avoir besoin d’appuyer sur les boutons.

Trombone Champ se dote d’une fonctionnalité d’accessibilité très bienvenue

Si vous avez des problèmes de mobilité de vos mains, vous serez donc davantage en mesure de venir à bout des pistes proposées, jusqu’au rang S. Le score final est cependant divisé par deux, ceci pour éviter la triche au tableau des meilleurs scores, mais vous pourrez au moins avancer dans l’histoire.

Cette mise à jour fait aussi la part belle aux streamers, avec des icônes avertissant lorsqu’une chanson peut être rendue muette sur des services comme Twitch. Le jeu est aussi plus facile dans sa phase de redémarrage lorsque vous n’êtes pas satisfait(e) de votre performance, et vous verrez aussi votre personnage dans l’écran affichant les points.

Pour permettre à plus de monde encore de jouer du trombone

Trombone Champ avait rapidement attiré une énorme attention après son lancement en septembre dernier. Quiconque est familier avec des jeux comme Guitar Hero ou Rock Band saura prendre en main les mécaniques basiques de ce jeu, mais le fait qu’il soit ici question de jouer du trombone et non pas d’un quelconque autre instrument confère une dimension vraiment drôle à tout le jeu. C’est assurément l’un de ces jeux dans lesquels faire n’importe quoi est presque plus sympathique que d’aller chercher le score parfait. Et ceci, évidemment, avant que vous ne commenciez à introduire des chansons non officielles qui viennent mettre des cuivres là où il n’y en a normalement pas.

L’option Autotoot s’inscrit dans une large tendance ces dernières années à renforcer l’accessibilité dans les jeux vidéo. Des titres comme The Last of Us proposent aujourd’hui de très nombreuses options pour permettre aux joueurs ayant des difficultés de mobilité, d’audition ou de vue d’en profiter pleinement. Microsoft et Sony, par exemple, avec leurs manettes Xbox Adaptive Controller et Projet Leonardo, travaillent aussi à rendre les jeux vidéo plus faciles à prendre en main ces personnes.