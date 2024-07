« Troll 2“ : Tout ce qu’il faut savoir sur la suite très attendue sur Netflix

"Troll 2", suite du succès de Netflix, est confirmé.

Tl;dr Troll 2, suite du succès de Netflix, est confirmé.

Le film suivra les personnages confrontés à d’autres trolls en Norvège.

Le tournage devrait commencer en 2024.

Le casting et l’intrigue précis de Troll 2 restent inconnus.

Netflix confirme la suite de Troll

Après le succès retentissant du premier film, Netflix s’apprête à livrer Troll 2, une suite très attendue. Le premier film de la franchise Troll, réalisé par Roar Uthaug, a été lancé en décembre 2022 et est rapidement devenu le film non-anglais le plus vu de tous les temps sur la plateforme. Un an après la sortie, Netflix a enfin confirmé la réalisation de la suite.

Un nouvel épisode prometteur

Troll 2 reprendra là où le premier film s’est arrêté, suivant un groupe de paléontologues confrontés à un ancien troll dans les montagnes de Dovre en Norvège. À la fin de Troll, il est révélé que la bête finalement vaincue par Nora (Ine Marie Willmann) et Kris (Mads Sjøgård Pettersen) n’était que la première d’une longue série. Dirigé par Roar Uthaug, également réalisateur de Tomb Raider et The Wave, Troll 2 promet non seulement de rivaliser avec son prédécesseur, mais aussi de surpasser ce fantastique film de monstres géants.

La suite en préparation

Le tournage de Troll 2 devrait commencer en 2024. Cependant, aucune nouvelle mise à jour n’a été signalée au cours du premier semestre de cette année. L’état du projet reste incertain, mais des nouvelles sont attendues prochainement.

Un casting et une intrigue encore inconnus

À ce jour, aucun membre de la distribution de Troll 2 n’a été confirmé. Quant à l’intrigue, il est connu que la suite de Troll se concentrera sur une autre figure de la mythologie norvégienne, mais il n’est pas clair si ce sera un autre troll ou une créature différente. Quoi qu’il en soit, il semble probable que Troll 2 sera un autre succès de film de monstres sur Netflix.