Netflix revoit à la baisse le budget du film live-action BioShock

Suite à des coupures budgétaires, le film live-action BioShock de Netflix ne sera plus "un grand projet tentaculaire" mais une aventure avec "un point de vue très personnel".

Tl;dr Le film BioShock est toujours en cours de production.

Le budget du film a été réduit à cause d’un changement de direction chez Netflix.

La réduction du budget pourrait conduire à un film plus concentré et plus personnel.

La réduction du budget pourrait aussi limiter la représentation du monde de Rapture.

BioShock prend vie au cinéma

La licence emblématique BioShock, qui nous a fait découvrir la cité sous-marine de Rapture en 2007, s’apprête à se déployer sur grand écran. L’annonce d’une adaptation cinématographique, réalisée par Francis Lawrence, a été faite en février 2022. Cependant, peu d’informations ont filtré depuis.

‘Bioshock’ Film Adaptation Still in the Works With Scaled Down Budget; It's a 'More Personal' Movie, Says Producer Roy Lee https://t.co/vLjlVZwIcG — Variety (@Variety) July 25, 2024

Un budget revu à la baisse

Lors d’une récente apparition à la San Diego Comic-Con, le producteur Roy Lee a révélé que le film BioShock était toujours en cours de réalisation, mais qu’il avait subi quelques modifications. En raison d’un changement de direction chez Netflix, qui a entraîné une réduction des dépenses, le film est en cours de « reconfiguration » pour être produit avec un budget réduit.

Une contrainte qui pourrait se révéler bénéfique

Si la réduction du budget pourrait sembler préoccupante, elle pourrait également être une aubaine pour le film. Au lieu de se concentrer sur des effets spéciaux et des spectacles grandioses, le film BioShock se concentrera davantage sur la narration d’une histoire puissante. Ces contraintes budgétaires pourraient aboutir à un film mettant en vedette des personnages captivants et une exploration approfondie des thèmes clés des jeux originaux.

Un défi à relever

Néanmoins, cette réduction du budget pourrait également présenter des défis. La représentation du monde de Rapture, vaste et peuplé d’ennemis uniques et d’éléments de science-fiction, pourrait être limitée par un budget réduit. Malgré cette contrainte, le film BioShock continue d’avancer, avec l’espoir de créer une expérience plus axée sur les personnages et plus captivante.