Trial by Fire, un drame biographique basé sur une histoire tragique

Un bouleversant drame biographique qui trouve son fondement dans une véritable histoire tragique.

Tl;dr Trial by Fire est disponible sur Netflix.

Ce drame biographique revisite un fait divers tragique.

Trial by Fire se hisse en troisième position du top 10 de Netflix.

L’ascension de Trial by Fire sur Netflix

En France, on a souvent le nez collé sur les tendances cinématographiques américaines. Et ces derniers temps, le Top 10 de Netflix a connu de nombreux bouleversements. Ainsi, la comédie romantique originale « La Dolce Villa » a grimpé en flèche pour se hisser à la première place du classement lors du week-end du Presidents’ Day. Le thriller d’action « Aftermath » occupe quant à lui la deuxième place. Mais c’est un autre film qui a attiré l’attention : Trial by Fire.

Trial by Fire : un nouveau succès sur Netflix

Ajouté à Netflix la semaine dernière, ce drame biographique de 2018 n’a pas rencontré un franc succès en salles. Pourtant, il séduit aujourd’hui un tout nouveau public sur le service de streaming le plus populaire au monde. Au moment où j’écris ces lignes, « Trial by Fire » se classe troisième film le plus regardé sur Netflix aux États-Unis, devançant « Kinda Pregnant » d’Amy Schumer, « Rambo: Last Blood » de Sly et le succès familial animé « Sing ».

De quoi parle « Trial by Fire » ?

« Trial by Fire » raconte l’histoire vraie de Cameron Todd Willingham, un homme accusé d’avoir volontairement allumé un incendie mortel qui a tué ses trois jeunes filles. Fan de heavy metal avec un passé violent, les procureurs sont convaincus que Willingham a allumé l’incendie pour couvrir ses propres violences domestiques.

Condamné à mort par l’État, Willingham (interprété par Jack O’Connell) noue une amitié improbable avec Elizabeth Gilbert (Laura Dern), une dramaturge sensible à ses affirmations d’innocence. Alors que Gilbert commence à enquêter sur l’affaire, elle découvre des préoccupations troublantes concernant le procès très médiatisé.

Malgré quelques défauts, notamment une tendance à recourir à des techniques émotionnellement manipulatrices, « Trial by Fire » est un drame biographique bien réalisé qui fait valoir son cas de manière convaincante.