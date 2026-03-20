Treize ans après son annulation, une BD de science-fiction culte aura enfin droit à sa série télé

Treize ans après avoir été abandonnée, une bande dessinée de science-fiction culte s’apprête enfin à être adaptée pour la télévision. Ce projet longtemps attendu suscite l’enthousiasme des fans et promet de redonner vie à l’univers original.

Tl;dr Adaptation télé prévue pour le comic culte Saucer Country.

Série mêlant politique américaine et enlèvements extraterrestres.

Projet porté par Hamzah Jamjoom et Alberto Lopez.

Un nouveau cap pour Saucer Country

Depuis l’explosion du Marvel Cinematic Universe, le paysage audiovisuel n’a cessé de puiser dans l’immense vivier des bandes dessinées. Alors que certaines adaptations comme Invincible ou The Boys ont rencontré un large succès, une autre œuvre s’apprête à faire parler d’elle : la série de science-fiction culte Saucer Country. Longtemps restée confidentielle, cette création signée Paul Cornell et illustrée par Ryan Kelly, va connaître une seconde vie grâce à son adaptation prochaine en série télévisée.

Le projet d’adaptation prend forme

L’annonce est venue de la société de production Plot Point 1 Productions. À sa tête, les producteurs et réalisateurs Hamzah Jamjoom (Running Dry, How I Got There) et Alberto Lopez (Rupture, Esaaf) ont choisi de miser sur cette bande dessinée au destin singulier. Leur ambition ? Proposer un drame télévisé premium, visuellement ambitieux et centré sur la quête de vérité entourant les phénomènes extraterrestres. L’équipe créative veut s’entourer des meilleurs talents pour offrir une relecture contemporaine du mythe OVNI, mêlant suspense politique et mystères cosmiques.

L’essence de Saucer Country : entre thriller politique et mythologie ufologique

Au cœur de l’intrigue se trouve Arcadia Alvarado, gouverneure du Nouveau-Mexique et favorite démocrate à la présidentielle américaine. Derrière son image publique irréprochable, elle cache un secret lourd : elle a été enlevée par des extraterrestres. Ce mélange entre intrigues politiques à la sauce The West Wing et ambiance surnaturelle façon X-Files, forge toute l’originalité du récit. Selon ses créateurs, la série interroge la manière dont une mythologie peut être détournée ou instrumentalisée au sein même du débat public.

Voici ce qui rend le projet particulièrement intrigant :

Métaphores politiques fortes : Le récit utilise les croyances autour des OVNIs pour questionner la manipulation médiatique.

Le récit utilise les croyances autour des OVNIs pour questionner la manipulation médiatique. Tension dramatique : L’équilibre entre quête intime et enjeux géopolitiques promet un suspense intense.

L’équilibre entre quête intime et enjeux géopolitiques promet un suspense intense. Aspiration internationale : Les producteurs souhaitent toucher un public mondial avec un propos ancré dans l’actualité.

D’une bande dessinée acclamée à l’écran

Parue initialement chez le label Vertigo de DC Comics, Saucer Country, malgré une nomination au prix Hugo, fut interrompue après quatorze numéros en 2013. Mais son créateur ne s’est pas laissé abattre : la suite baptisée « Saucer State » est arrivée en 2017 chez IDW, avec une conclusion publiée cette année chez Syzygy Publishing – qui propose également une version intégrale du cycle. Pour Paul Cornell, voir son œuvre prendre vie sous un nouveau format incarne une promesse enfin tenue : « Saucer Country is about how a mythology can be weaponised and how the search for ‘the truth’ can be used to obscure it. »

Alors que l’intérêt pour les récits mêlant politique et paranormal ne faiblit pas, il faudra désormais surveiller cette adaptation qui pourrait bien renouveler le genre tout en surfant sur les interrogations contemporaines liées aux pouvoirs occultes… et venus d’ailleurs.