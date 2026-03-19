Un personnage d’un anime culte s’inspire directement de Hulk, le héros Marvel

Un personnage emblématique d’un anime culte présente des similarités frappantes avec le super-héros Marvel Hulk, témoignant de l’influence des comics américains sur certaines œuvres japonaises et soulignant les passerelles culturelles entre ces univers.

Tl;dr « Monster » s’inspire des figures de Hulk et de The Fugitive.

Traumatismes, dualité et culpabilité traversent ces œuvres.

L’héritage culturel du Hulk influence largement la pop culture mondiale.

Un monstre en héritage : de Hulk à Monster

À travers les décennies, le personnage du Hulk n’a cessé de se transformer, tant sur le plan narratif que symbolique. Dans l’univers cinématographique Marvel, la figure tourmentée du Dr. Bruce Banner s’est peu à peu effacée au profit d’un géant vert pacifié, dépourvu de cette dualité originelle entre l’homme et la bête. Mais c’est ailleurs, dans la bande dessinée américaine ou certains films – comme celui d’Ang Lee en 2003 – que l’on retrouve toute la profondeur du traumatisme fondateur : un passé familial violent qui façonne un héros déchiré.

Trauma et altérité : motifs universels

C’est précisément ce motif de l’identité fragmentée et du combat contre ses propres ténèbres qui irrigue « Monster », le chef-d’œuvre de Naoki Urasawa. L’histoire suit le docteur Kenzo Tenma, tiraillé par une faute irréparable : avoir sauvé la vie d’un enfant qui deviendra serial killer. Ce dilemme moral n’est pas sans rappeler les tourments intérieurs de Banner, mais aussi ceux d’un autre personnage-clé du manga, Wolfgang Grimmer. Ancien orphelin brisé par des expérimentations déshumanisantes, Grimmer développe une double identité baptisée « Le Magnifique Steiner », directement inspirée d’une émission télé fictive… dont le principe rappelle furieusement le schéma du Hulk.

L’écho des séries américaines : The Fugitive et L’Incroyable Hulk

La construction narrative de « Monster » trouve aussi ses racines dans deux grands classiques américains : « The Fugitive » (Le Fugitif) et la série télévisée « L’Incroyable Hulk ». Urasawa confie lui-même avoir été marqué enfant par les aventures du Dr. Kimble, injustement accusé et condamné à errer sous différentes identités — une structure qu’il transpose pour Tenma : chaque épisode ou chapitre conduit ce dernier vers une nouvelle ville, où il croise des destins éphémères avant de poursuivre sa traque. La série TV portée par Bill Bixby (Banner) et Lou Ferrigno (Hulk), avec son thème mélancolique du « Lonely Man », a quant à elle contribué à populariser ce mythe moderne.

Voici quelques exemples frappants des passerelles entre ces univers :

Lutte intérieure contre un « monstre » personnel (Banner/Hulk ; Grimmer/Steiner).

Culpabilité liée à un acte initial irréversible (Tenma/Johan ; Kimble/innocence perdue).

Dilemmes moraux : sauver ou condamner autrui au nom d’un idéal.

Miroirs tragiques et morale ambiguë

Qu’il s’agisse d’un géant irradié ou d’un médecin hanté par ses choix, c’est toujours la question de la part d’ombre qui est explorée : comment vivre avec ses fautes ? Peut-on être bon malgré le mal causé – volontairement ou non ? « Monster » refuse toute réponse simpliste : lorsque Tenma doit choisir entre tuer Johan ou rester fidèle à ses principes, il incarne ce doute vertigineux. D’une œuvre à l’autre, cette interrogation persiste — preuve que le monstre sommeille en chacun, mais que nul n’est entièrement perdu aux ténèbres.