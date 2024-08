Tout savoir sur Zootopia 2

Dans Zootopia 2, Judy Hopps et Nick Wilde enquêtent sur un groupe mystérieux qui manipule les émotions des habitants pour semer la discorde entre prédateurs et proies. Leur enquête les conduit au-delà de Zootopia, mettant à l'épreuve leur partenariat et l'équilibre de la ville.

Tl;dr Zootopia 2 est officiellement confirmé avec une sortie prévue pour novembre 2025.

Le film continuera l’histoire de Judy et Nick dans la ville de Zootopia.

De nouveaux détails concernant l’intrigue et les personnages de Zootopia 2 ont été révélés.

Le casting original de Zootopia revient, avec notamment l’ajout de Ke Huy Quan.

Préparez-vous à replonger dans l’univers fascinant de Zootopia à partir de novembre 2025. Après presque une décennie depuis le film original, l’annonce officielle de la suite, Zootopia 2, a suscité une grande anticipation. Le premier film nous avait transportés dans un monde peuplé d’animaux anthropomorphes et dépourvu d’êtres humains, avec des personnages aussi variés qu’un bélier chimiste et un paresseux employé au service des véhicules motorisés.

Hang on! We’re heading back to the animal kingdom in this #D23 FIRST LOOK at Disney’s #Zootopia2, coming to theaters November 2025! 🚗 pic.twitter.com/9xtLngxCY1 — Disney D23 (@DisneyD23) August 10, 2024

Une intrigue mystérieuse

Le suspense autour de Zootopia 2 est palpable. Le récit reprendra l’histoire de Judy Hopps, la lapine policière, et du renard escroc Nick Wilde, qui avaient dévoilé un complot gouvernemental dans le premier opus. Cependant, beaucoup de détails restent encore inconnus, et de vastes parties de l’univers de Zootopia demeurent un mystère captivant.

De nouvelles rencontres

Des informations récentes révèlent de nouveaux détails d’intrigue pour Zootopia 2, y compris des développements de personnages intéressants. Disney a notamment teasé que la suite impliquera un mystère dans la communauté des reptiles. De plus, l’acteur oscarisé Ke Huy Quan a été annoncé pour le rôle de Gary le serpent, qui est poursuivi par Judy et Nick. Il est encore flou de savoir comment le personnage de Quan s’intégrera à l’histoire.

Les acteurs originaux

Dans Zootopia 2, nous retrouverons les voix des acteurs originaux, Ginnifer Goodwin et Jason Bateman, respectivement pour Judy Hopps et Nick Wilde. De plus, de nombreux personnages secondaires adorés du premier film seront de retour. On ignore encore beaucoup de choses sur Gary le serpent, mais compte tenu de la notoriété de l’acteur qui le double, il sera probablement l’un des personnages principaux de Zootopia 2.