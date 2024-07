Tout savoir sur le remake de Backdraft

Le film Backdraft de 1991 suit les frères pompiers Stephen et Brian McCaffrey, confrontés à des tensions familiales et à une série d'incendies criminels mystérieux à Chicago. Tandis qu'ils enquêtent sur ces incendies, leur relation est mise à rude épreuve, révélant courage et conflits personnels.

Tl;dr Un remake de Backdraft est confirmé.

Glen Powell est annoncé dans le casting du remake de Backdraft.

Le producteur oscarisé Brian Grazer a révélé l’information lors d’une interview.

Peu de détails sont connus sur l’intrigue de ce remake de Backdraft.

Un retour enflammé : Backdraft revient sur nos écrans

Backdraft va revenir sur le devant de la scène avec un remake moderne. Ce film réalisé par Ron Howard, qui a marqué le renouveau du cinéma catastrophe des années 90, se prépare à faire un retour triomphant.

Glen Powell, la nouvelle étoile de Backdraft

La nouvelle version de ce film oscarisé compte déjà Glen Powell dans son casting. Cette révélation a été faite par le producteur oscarisé Brian Grazer lors d’une interview avec CNBC :

Imagine Entertainment a toujours joué dans cette zone où il y a cette chance, une forte probabilité, qu’un film sera un succès en salle de cinéma. Que ce soit Backdraft que je vais faire aujourd’hui avec Glen Powell, ou que ce soit 24, un film que nous allons faire d’une manière très intéressante avec Disney-Fox.

Cependant, à ce stade, peu d’informations sont disponibles sur ce remake. Glen Powell, connu pour ses rôles dans Top Gun: Maverick et Twisters, n’a pas encore confirmé sa participation.

Que nous réserve le remake de Backdraft ?

Le remake de Backdraft est encore à un stade très préliminaire et peu de choses sont connues sur le casting, l’équipe technique ou l’intrigue. Si le remake suit fidèlement l’intrigue du film original, il racontera l’histoire de deux frères pompiers qui doivent unir leurs forces pour arrêter un dangereux incendiaire. Cependant, il est fort probable que le remake emprunte le cadre de base du film de 1991 tout en ajoutant de nouveaux éléments pour pimenter les choses.