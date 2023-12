Tout savoir sur le reboot de Wolf Man, le film sur le lycanthrope

Le reboot de Wolf Man par Blumhouse Productions et Universal Pictures est en préparation depuis longtemps.

Le reboot de Wolf Man : où en sommes-nous ?

Le reboot de Wolf Man par Blumhouse Productions et Universal Pictures, un des monstres classiques du cinéma, est en gestation depuis un certain temps. Après l’échec de leur Dark Universe, Universal a changé de stratégie pour faire revivre ces personnages emblématiques tels que Dracula, La Momie, Frankenstein et L’Homme Invisible, en se concentrant sur des histoires autonomes plutôt que sur l’interconnectivité et les univers cinématographiques partagés.

Un premier succès et un départ

Le premier film lancé sous cette nouvelle optique fut The Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell et sorti en 2020. Ce film d’horreur indépendant à la fois sobre et angoissant a été un grand succès, confirmant ainsi la pertinence de la nouvelle direction prise par Universal. C’est à cette époque que le reboot de Wolf Man a été annoncé. Cependant, les nouvelles concernant le retour du monstre classique ont été rares depuis. Le dernier rebondissement en date est le départ de l’acteur Ryan Gosling, initialement pressenti pour jouer dans le film, et du réalisateur Derek Cianfrance. Ils ont été remplacés par Leigh Whannell.

Wolf Man : un projet confirmé

Malgré ces turbulences, Wolf Man est un projet confirmé. Le succès de The Invisible Man a probablement été le principal catalyseur de la réinvention de l’univers des monstres. Bien que Wolf Man semble stagner depuis des années, il est toujours d’actualité. En revanche, il n’est pas encore clair comment ce reboot s’inscrit dans un univers plus large, ou s’il le fait même.