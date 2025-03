Tout savoir sur la série spin-off de Blue Bloods avec Donnie Wahlberg, alias Danny Reagan

Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur la série dérivée de Blue Bloods, centrée sur le personnage de Danny Reagan, interprété par Donnie Wahlberg.

Tl;dr La série « Blue Bloods » aura un spin-off intitulé « Boston Blue ».

Donnie Wahlberg reprendra son rôle de Danny Reagan dans le spin-off.

La date de première de « Boston Blue » n’a pas encore été annoncée.

Un nouveau chapitre dans l’univers de « Blue Bloods »

Après 14 saisons et près de 300 épisodes, la célèbre série télévisée du début des années 2000, « Blue Bloods », s’est terminée en 2023. Cependant, l’univers de la série perdure grâce à un spin-off intitulé « Boston Blue », centré sur le personnage populaire de Danny Reagan, interprété par Donnie Wahlberg.

Dans ce nouveau chapitre, nous suivrons Danny dans une nouvelle ville, entouré de nouveaux personnages et confronté à de nouvelles affaires à résoudre. Ce spin-off, en cours de production par CBS Studios et Jerry Bruckheimer Television, a été confirmé en février 2025 par Deadline.

Qu’attendre de « Boston Blue » ?

Dans « Boston Blue », Danny Reagan, connu pour son rôle d’officier de police, troque les rues de New York pour celles de Boston. Il sera associé à la détective Lena Peters, fille aînée d’une éminente famille de forces de l’ordre. Bien que CBS n’ait pas encore publié de synopsis officiel, il est possible que d’autres membres du casting de « Blue Bloods » rejoignent Wahlberg.

« C’est une danse délicate pour conserver cette intégrité. Où va se trouver la famille ? Ils ne peuvent pas être à New York. Je conduirais probablement de l’Ohio à New York, si j’étais Danny, pour assister à chaque dîner et retour. Jusqu’à ce que nous sachions qu’il n’y a absolument aucune façon de ressusciter cette émission, je pense que nous avançons tous… mais en jetant un coup d’œil en arrière. », a déclaré Wahlberg à Variety en décembre 2024.

Qui sont les personnes derrière « Boston Blue » ?

Les scénaristes Brandon Sonnier et Brandon Margolis sont à la tête de « Boston Blue » pour CBS. Ils sont notamment connus pour leur travail sur la série « S.W.A.T. ». Aucun réalisateur n’a encore été nommé pour la série, ni un nombre d’épisodes spécifique pour la première saison.

Quand « Boston Blue » sera-t-il diffusé ?

La date de première de « Boston Blue » n’a pas encore été annoncée par CBS. Néanmoins, la série fera partie de la saison de diffusion 2025/2026. Elle sera diffusée sur CBS avant d’être disponible sur Paramount+.