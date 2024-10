Tout savoir sur la série RoboCop d’Amazon Prime Video

Amazon Prime Video prépare une série RoboCop avec Peter Ocko comme showrunner et James Wan à la production. Ce projet marque une tentative ambitieuse de redonner vie à l'emblématique policier cyborg sur le petit écran.

RoboCop : une renaissance sur Amazon Prime Video

Après une tentative de relance ratée au cinéma, le géant du streaming Amazon Prime Video est bien décidé à ramener RoboCop, l’emblématique policier cyborg, au premier plan avec une série télévisée.

Un projet en bonne voie

Depuis l’acquisition de la franchise RoboCop par Amazon suite au rachat des studios MGM en 2022, la rumeur d’un reboot ne cesse de grandir. Une série semble prendre forme petit à petit, bien que le casting reste encore inconnu. La liste des responsables de cette nouvelle adaptation de RoboCop laisse présager une réalisation de qualité.

Une équipe créative de renom

Selon Variety, Peter Ocko, connu pour son travail sur des séries comme The Office et Extant, a été nommé scénariste, producteur exécutif et showrunner de cette série télévisée RoboCop. Il sera épaulé par James Wan, producteur et réalisateur prolifique, à l’origine de franchises à succès comme Saw, The Conjuring et Insidious.

Fidélité à l’original

Le synopsis officiel de la série révèle une volonté de rester fidèle au film original. Elle mettra en scène « un géant de la technologie qui collabore avec la police locale pour introduire un officier de police technologiquement avancé pour combattre la criminalité croissante – un officier de police qui est à moitié homme, à moitié machine. » Les détails concernant les antagonistes de la série ou les aventures de RoboCop restent pour l’instant secrets.