Tout savoir sur la recharge à énergie propre de nos appareils électroniques

La recharge par énergie propre de l'iPhone. Pourquoi est-il si critiquée ? On vous explique ce qui se cache derrière ces fonctionnalités.

On parle beaucoup, depuis quelque temps, de la nouvelle fonctionnalité de recharge à énergie propre (“Clean Energy Charging”) de l’iPhone. Marques Brownlee y voit là un vrai plus pour l’environnement tandis que d’autres la critiquent parce qu’elle ralentit la recharge. C’est un peu plus compliqué que cela, et cela n’affecte pas que votre iPhone. Apple n’est pas la seule entreprise à proposer une telle fonction. Microsoft, par exemple, propose quelque chose de similaire, et il l’a fait avant la marque à la pomme.

Que ce soit pour recharger votre iPhone ou installer des mises à jour sur votre Xbox, le principe est le même : votre appareil va chercher des données d’intensité carbone alentour, si disponibles, pour déterminer la période durant laquelle votre région est le plus desservie par des sources “propres”. Le processus n’attend pas qu’il n’y ait que des sources naturelles, mais choisit les pics “les moins sales”. Le système planifie alors des tâches en arrière-plan pendant ces périodes d’énergie plus propre, ceci pour réduire l’impact carbone général de l’appareil.

Votre iPhone va donc attendre que l’électricité soit la plus verte possible sur votre réseau pour recharger votre appareil. Si vous prenez votre iPhone pendant ce temps, vous verrez une alerte indiquant que la recharge est en pause le temps que de l’énergie moins carbonée soit disponible. C’est une option supplémentaire dans la fonctionnalité de recharge optimisée de la batterie. En théorie, iOS n’utilisera cette recharge à énergie propre que lorsqu’il pense que vous n’avez pas besoin de l’appareil. C’est d’ailleurs pour cela qu’Apple explique qu’elle ne se déclenchera pas en dehors de vos habitudes, comme lorsque vous voyagez.

Du côté de Microsoft, votre Xbox ou votre PC peuvent patienter le temps d’avoir le moins d’impact énergétique possible pour lancer une mise à jour automatique. Sur Xbox, le mode Extinction est choisi par défaut, il utilise moins d’énergie que le mode Sommeil. Le mode Extinction prend en charge les mises à jour automatiques, notamment, mais il faut environ 45 secondes pour rallumer la machine. Et l’activation vocale ou le réveil à distance ne sont pas disponibles.

Ceci n’a rien de nouveau, cependant. Microsoft avait commencé à tester cette approche en mars 2022, tandis qu’Apple a publié sa recharge par énergie propre dans le cadre d’iOS 16.1 le 24 octobre de cette même année.

Mais pourquoi les gens critiquent-ils autant ces fonctionnalités ?

Il semble y avoir deux camps, ici. Certains affirment que Microsoft force les utilisateurs Xbox à accepter ces nouvelles règles vertes, ces personnes refusent d’ailleurs souvent que les entreprises profitent de l’énergie verte dans son ensemble. Du grand n’importe quoi ! Vous pouvez cependant désactiver l’option. Sur votre iPhone, direction Réglages > Batterie > Santé de la batterie et recharge, et désactivez Recharge à énergie propre. Apple vous permet de déactiver l’option pour la journée si vous le souhaitez. Sur votre Xbox, direction Profil & système > Paramètres > Général > Options d’alimentation.

Ce qui amène à la principale deuxième critique : ces paramètres sont, le plus souvent, activés par défaut après une mise à jour système. Apple ne vous demande pas si vous voulez en profiter, il le fait pour vous. Tout comme Microsoft en passant le Mode Extinction par défaut plutôt que le Mode Veille.

On peut comprendre celles et ceux qui n’aiment pas voir des fonctions ainsi forcées sans consentement explicite, mais on comprend aussi pourquoi les entreprises procèdent ainsi. Il faut vraiment une participation de masse de tous ces appareils pour que ces économies aient un impact. Et la plupart des utilisateurs ne feront jamais la différence. Votre iPhone se rechargera probablement avec de l’énergie propre pendant la nuit, votre Xbox se mettra peut-être à jour à une heure différente, et vous ne remarquerez rien. Mais cela permettra de réduire notre empreinte carbone.